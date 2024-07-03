تقرير أمريكى: ارتفاع إيرادات السياحة يعكس تجاوز مصر الأزمات والحروب الإقليمية

كشف تقرير لموقع "سكيفت" الأمريكي، عن أن النصف الأول من العام الحالي، شهد ارتفاعًا في إيرادات قطاع السياحة في مصر بنسبة وصلت إلى 5%، لتصل إلى 6.6 مليار دولار، مقارنة بـ6.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، لتعكس هذه البيانات نجاح الحكومة في إنعاش القطاع السياحي.

زيادة أعداد الزائرين وارتفاع إيرادات قطاع السياحة

ووفقًا لأحدث بيانات وزارة السياحة والآثار، استقبلت مصر 7.069 مليون سائح منذ يناير، حتى يونيو 2024، متجاوزًا 7.062 مليون سائح في العام السابق، ويمثل هذا زيادة طفيفة بنسبة 0.1% عن عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت الوزارة بأن إيرادات السياحة في مصر، زادت بنسبة 18% منذ عام 2010، لتصل إلى 5.6 مليار دولار خلال عام الذروة للسياحة في البلاد.

وأشار التقرير، إلى أن السبب في ارتفاع أعداد السائحين كان في زيادة عدد الليالي التي قضاها السائحون في مصر، ليصل إجماليها إلى 70.2 مليون خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ67.6 مليون في عام 2023 و65.7 مليون في عام 2010.

ولفت إلى أن مصر تواصل التركيز على جذب السياح الروس بعد استمرار السوق المصدرة في الأداء الجيد، وبينما شعرت مصر بالصدمة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، انتعشت السياحة الروسية في مصر منذ ذلك الحين.

وأضاف أن روسيا تعد ثاني أكبر سوق مصدرة لمصر بعد ألمانيا. وفي العام الماضي، توجه 1.4 مليون روسي إلى مصر، بزيادة 40% علي عام 2022، وهذا العام، حددت مصر هدفًا يتمثل في وصول 1.8 مليون روسي، وفي الفترة من يناير إلى مارس، استقبلت مصر 258600 روسي.

وأوضح أن مصر لا تعتمد فقط على منتجعات البحر الأحمر لجذب السياح، حيث عملت على تطوير الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط الذي يضم بعض أشهر المنتجعات الساحلية في مصر.

يعد منظمو الرحلات السياحية أمرًا حيويًا للنظام البيئي السياحي في مصر، ففي العام الماضي، قال وزير السياحة إن 80% من السائحين من الأسواق الأوروبية يأتون إلى مصر عن طريق منظمي الرحلات السياحية.

واجه قطاع السياحة في مصر، الذي يسهم بحوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، تحديات كبيرة بسبب فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة المشتعلة على الحدود الشرقية لمصر، حيث أدت هذه العوامل إلى انخفاض أعداد السياح.

واستجابة لذلك، أعلنت مصر العام الماضي عن خطط لمضاعفة أعداد الزوار الأجانب إلى 30 مليونًا بحلول عام 2028، مع تعزيز المزيد من الاستثمار الخاص في السياحة.

وتسعى مصر جاهدة إلى توسيع قطاع السياحة، حيث تهدف إلى تطوير 250 ألف غرفة فندقية كجزء من استراتيجية لتحقيق إيرادات سنوية لا تقل عن 30 مليار دولار، وكجزء من هذه المبادرة، تخطط الدولة لزيادة عدد غرف الفنادق بمقدار 25000 غرفة هذا العام.