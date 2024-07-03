"المصريين الأحرار" للحكومة والمحافظين الجدد: مقياس النجاح هو رضا المواطن

تقدم حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بخالص التهاني للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وللمحافظين الجدد، على توليهم مسئولياتهم الوطنية في هذه المرحلة التاريخية المهمة.

وأصدر الحزب بيانًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، عبّر فيه عن ترحيبه بتشكيل الحكومة الجديدة وتغيير المحافظين، مؤكدًا أن ذلك يُجسّد ترجمة لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الثاقبة الهادفة إلى بناء "الجمهورية الجديدة"، التي تقدم الإنسان المصري على رأس أولوياتها.

وأعرب الحزب عن تقديره العميق للقيادة السياسية الحكيمة في اختيارها الكفاءات الوطنية المتميزة، مؤكدًا على ثقته بقدرتهم على تحقيق الأهداف المنشودة للجمهورية الجديدة، والتي تُرسي أسس مستقبلٍ واعدٍ لمصر وشعبها.

ويرى حزب المصريين الأحرار أن التغيير شمل الوزارات الخدمية التي تهم المواطن البسيط، والمجموعة الاقتصادية بالكامل، مما سيُحدث انعكاسات إيجابية على الشارع المصري.

وأوضح البيان أن بعض التحديثات توافقت مع ما تقدم به حزب المصريين الأحرار بشأن دمج بعض الحقائب الوزارية واستحداث أخرى، وتمكين الشباب في المناصب القيادية.

عليهم إدراك حجم وثقل المسئولية

وأكد حزب المصريين الأحرار أن الوزارة الجديدة والمحافظين أيضًا عليهم إدراك حجم وثقل المسئولية الجسيمة، وأنها تكليف وليس تشريفًا.

وشدد حزب المصريين الأحرار على أن معيار القياس الرئيسي للنجاح هو تحقيق رضاء المواطن المصري وشعوره بتحسن ملموس في فترة وجيزة.

كما دعا الحزب الحكومة الجديدة والمحافظين إلى العمل على مشاركة المواطنين بشفافية في كل الإشكاليات أو التحديات، مؤكدًا أنّ توعية المواطنين ستجعلهم أكثر تعاونًا لتنفيذ الحلول.

ونادى الحزب بأولوية تفعيل دور لجان إدارة الأزمات في كل القطاعات، للعمل على دراسة الأمور وتقييمها وتدارك التحديات قبل الوصول إلى الأزمة، لتحقيق أفضل صورة لخدمة المواطن المصري.