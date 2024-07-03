الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المصريين الأحرار" للحكومة والمحافظين الجدد: مقياس النجاح هو رضا المواطن

النائب الدكتور عصام
النائب الدكتور عصام خليل

تقدم حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بخالص التهاني للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وللمحافظين الجدد، على توليهم مسئولياتهم الوطنية في هذه المرحلة التاريخية المهمة.

وأصدر الحزب بيانًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، عبّر فيه عن ترحيبه بتشكيل الحكومة الجديدة وتغيير المحافظين، مؤكدًا أن ذلك يُجسّد ترجمة لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الثاقبة الهادفة إلى بناء "الجمهورية الجديدة"، التي تقدم الإنسان المصري على رأس أولوياتها.

وأعرب الحزب عن تقديره العميق للقيادة السياسية الحكيمة في اختيارها الكفاءات الوطنية المتميزة، مؤكدًا على ثقته بقدرتهم على تحقيق الأهداف المنشودة للجمهورية الجديدة، والتي تُرسي أسس مستقبلٍ واعدٍ لمصر وشعبها.

ويرى حزب المصريين الأحرار أن التغيير شمل الوزارات الخدمية التي تهم المواطن البسيط، والمجموعة الاقتصادية بالكامل، مما سيُحدث انعكاسات إيجابية على الشارع المصري.

وأوضح البيان أن بعض التحديثات توافقت مع ما تقدم به حزب المصريين الأحرار بشأن دمج بعض الحقائب الوزارية واستحداث أخرى، وتمكين الشباب في المناصب القيادية.

عليهم إدراك حجم وثقل المسئولية

وأكد حزب المصريين الأحرار أن الوزارة الجديدة والمحافظين أيضًا عليهم إدراك حجم وثقل المسئولية الجسيمة، وأنها تكليف وليس تشريفًا.

وشدد حزب المصريين الأحرار على أن معيار القياس الرئيسي للنجاح هو تحقيق رضاء المواطن المصري وشعوره بتحسن ملموس في فترة وجيزة.

كما دعا الحزب الحكومة الجديدة والمحافظين إلى العمل على مشاركة المواطنين بشفافية في كل الإشكاليات أو التحديات، مؤكدًا أنّ توعية المواطنين ستجعلهم أكثر تعاونًا لتنفيذ الحلول.

ونادى الحزب بأولوية تفعيل دور لجان إدارة الأزمات في كل القطاعات، للعمل على دراسة الأمور وتقييمها وتدارك التحديات قبل الوصول إلى الأزمة، لتحقيق أفضل صورة لخدمة المواطن المصري.

المصريين الأحرار الحكومة الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزارة الجديدة رضاء المواطن إدارة الازمات

مواد متعلقة

عضو بـ"خارجية النواب" تهنئ الوزراء الجدد بحلف اليمين الدستورية

أمين تنظيم "حماة الوطن": على الحكومة الجديدة الاستماع لصوت المواطن

برلمانية: على الحكومة الجديدة التعامل مع التحديات الراهنة بسياسات مختلفة

مصطفى أبوزيد: وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة تبعث على التفاؤل

أيمن محسب: الوزراء الجدد يتمتعون بالكفاءة والخبرة.. ويؤكد: فى انتظار تغيير جوهرى فى السياسات

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

وزير التموين فى أول تصريح بعد حلف اليمين: الرئيس كلفنى بضبط الأسعار والأسواق

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تغيير السياسات وتحديد الأولويات

لواء.حمدى البطران

ملفات على مكاتب الوزراء

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة