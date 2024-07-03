تمكين المرأة.. أبرز الوزيرات في الحكومة الجديدة

علامة مميزة شهدها التعديل الوزاري الحالي، وهو تواجد العنصر النسائي بقوة، حيث تقلدت النساء عدد من الحقائب الوزارية الجديدة، وقمن بحلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي لبدء مهام وزارتهن.

وتواجد العنصر النسائي في الإدارة السياسية سمة مميزة منذ انتخابات مجلس النواب الحالي وما قبله، والذي تجسد النساء فيه نسبة كبيرة من المشاركة مختلفة عما هو سابق، وكل تعديل وزاري تتوسع فيه مهام النساء ويتقلدن حقب وزارية.

حلف اليمين

ومنذ قليل، أدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية المصرية، إذ تمت الاستعانة بالعديد من الكوادر والشخصيات الوطنية من الخبرات الدولية لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.

والتقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية، مع الوزراء الجدد، في مقر الرئاسة بقصر الاتحادية، عقب الانتهاء من أدائهم اليمين الدستورية، إذ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعاد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة، في أعقاب تقدم الحكومة باستقالتها في وقت سابق من الشهر الماضي.

مايا مرسي

كانت على رأس القيادات النسائية في التعديل الوزاري الجديد، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تقلّدت عدّة مناصب سابقة على رأسها رئيس فريق العمل الإقليمي لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمي للدول العربية.

كما عملت في منظمة المعونة الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورئيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة المصرية، إلى أن تقلدت في التشكيل الوزاري الجديد منصب وزيرة التضامن الاجتماعي.

ياسمين فؤاد

وكذلك تعد الدكتورة ياسمين فؤاد، التي تقلدت منصب وزير البيئة في التعديل الوزاري الحالي، أحد القيادات النسائية التي تم الإبقاء عليها في التشكيل الجديد، بسبب خبرتها التي تجاوزت 25 عامًا في مجال البيئة.

حصلت الدكتورة ياسمين على ماجستير في العلوم البيئية ودكتوراه فى العلوم السياسية الدراسات الأورومتوسطية، دفعها لتصبح مساعد وزير البيئة منذ العام 2014، ثم توالت المناصب الحكومية في مجال البيئة داخل مصر وخارجها.

منال عوض

وكانت وزارة التنمية المحلية من نصيبها إحدى العناصر النسائية، وهي الدكتور منال عوض، التي كانت أول سيدة تتولى منصب محافظ دمياط خلال العام 2018، وتعتبر ثاني سيدة تتولى منصب المحافظ في تاريخ مصر عمومًا.

وتولت قبل الوزارة تطوير المناطق العشنوائية، وشغلت منصب نائب محافظ الجيزة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام 2015 وتولت حقيبة التنمية المحلية في التعديل الوزاري الحالي كأول سيدة تتولى هذا المنصب.

رانيا المشاط

كما تقلدت الدكتورة رانيا المشاط منصب وزيرة التعاون الدولي في التعديل الوزاري الحالي، وهي إحدى القيادات النسائية البارزة، التي لها باع في الحكومة المصرية منذ العام 2018، حيث شغلت منصب أول وزيرة للسياحة في جمهورية مصر العربية في الفترة يناير 2018 حتى ديسمبر 2019.

وتعتبر خبرة "المشاط" دولية حيث لديها أكثر من 20 عامًا في سياسات النظم المالية والتنمية المستدامة، والتعاون الدولي وتمويلات المناخ وغيرها، وينسب لها تصميم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

النساء في حركة المحافظين

وشهدت حركة المحافظين الجدد ظهور عدد من القيادات النسائية أيضًا، منهن: «منى رضا البطراوي نائبًا لمحافظ القاهرة، أميرة صلاح عبدالحكيم نائبًا لمحافظ الإسكندرية، هند محمد عبدالحليم نائبًا لمحافظ الجيزة، إيمان عمر ريان نائبًا لمحافظ القليوبية، شيماء محمد الصديق نائبًا لمحافظ دمياط».

وأيضًا: «لبنى عبدالعزيز حبيب السيد نائبًا لمحافظ الشرقية، ماجدة حنا بباوي نائبًا لمحافظ البحر الأحمر، إيناس سمير حافظ نائبًا لمحافظ جنوب سيناء، حنان مجدي نور الدين نائبًا لمحافظ الوادي الجديد».