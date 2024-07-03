الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتحاد الكرة يهنئ وزير الشباب والرياضة بتجديد الثقة

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

قدم مجلس إدارة  اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، التهنئة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمناسبة تجديد ثقة القيادة السياسية فيه كوزير للرياضة.

ونشر الحساب الرسمى لاتحاد الكرة على فيسبوك بيانًا جاء فيه: "يهنئ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمناسبة تجديد الثقة في سيادته، متمنين له دوام التوفيق".

وأدى الدكتور أشرف صبحى اليمين الدستورية صباح اليوم، كوزير للشباب والرياضة لفترة ولاية جديدة.

وجددت الدولة المصرية، متمثلة في الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الثقة في الدكتور أشرف صبحي، كوزير للشباب والرياضة ليستمر في منصبه الذي تولاه في 2018.

خلال الحقبة الوزارية لصبحي منذ عام 2018 وحتى عام 2024، حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات في ملفي الشباب والرياضة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى مقدمتها تطوير البنية التحتية الرياضية على مستوى مراكز الشباب من خلال تطوير وتجديد 4338 مركز شباب على مستوى الجمهورية.

 كما احتضنت مصر خلال فترة تواجد أشرف صبحى العديد من البطولات الدولية، فى مقدمتها:

   - كأس الأمم الإفريقية 2019، التى شهدت تجهيز 6 ملاعب لاستضافة البطولة.

   - بطولة العالم لكرة اليد 2021، بناء 4 صالات رياضية جديدة.

 - الميداليات:

   - دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020: حققت مصر 6 ميداليات (ذهبية، فضيتين، و3 برونزيات).

   - دورة الألعاب الأوليمبية للشباب 2018: حققت مصر 12 ميدالية (3 ذهبيات، فضيتين، و7 برونزيات).

كذلك تم إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبناء مجمع رياضي ضخم يضم العديد من المنشآت الرياضية الحديثة، داخل مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية استعدادًا لاستضافة مزيد من المحافل الدولية على أرض مصر.

 

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