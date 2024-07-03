الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الشيوخ": زيارات خارجية ولقاءات بوفود برلمانية وتوقيع بروتوكولات تعاون خلال دور الانعقاد الرابع

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد تقرير أعدته الأمانة العامة لـ مجلس الشيوخ على مجهودات وأعمال المجلس خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، حيث أكد التقرير أنه فيما يخص الدبلوماسية البرلمانية؛ وإدراكًا من مجلس الشيوخ لأهمية ما تمثله الدبلوماسية البرلمانية فى تعزيز أطر التشاور والتعاون مع مختلف دول العالم فى ضوء السياسة الخارجية التى أرستها القيادة السياسية، والتى ترتكز على محورى التنوع والاتزان مع مختلف القوى الدولية تحقيقًا للمصالح المشتركة فى مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية؛ فقد قام السيد المستشار رئيس المجلس بزيارات إلى كل من:

- مجلس الأعيان الأردنى فى الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر من العام الماضى فى إطار الدور المحورى للعلاقات المصرية الأردنية كنموذج للعلاقات الأخوية الاستراتيجية.

- وجمهورية أوزباكستان فى الفترة من 29 مايو حتى 2 يونيو من العام الجاري، فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات والرغبة المشتركة فى تعزيزها.

- وأيضًا جمهورية كازاخستان فى الفترة من 2 إلى 6 يونيو من العام الجاري فى إطار المصالح المشتركة بين البلدين وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية فى هذا الشأن.

كما استقبل  المستشار رئيس المجلس العديد من الوفود البرلمانية من مختلف دول العالم منها: "مجلس الشيوخ الغينى، والجمعية الوطنية الكورية، والبرلمان العربي، والجمعية الوطنية الإيفوارية، والمجلس الوطنى الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس الشورى البحريني، ومجلس النواب البحريني، واستقبل سيادته وفودًا دبلوماسية من جهات عديدة وهي: "المكتب السياسى للحزب الشيوعى الصينى، مجلس الوزراء الفيتنامي، الأمن العام الفيتنامي، سفارة جمهورية العراق بالقاهرة، سفارة مملكة البحرين بالقاهرة، سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية".

 

توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون 

 كما قام المستشار رئيس المجلس بتوقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع كل من: "مجلس الشيوخ الغيني - مجلس الشيوخ بجمهورية أوزباكستان- مجلس الشيوخ بجمهورية كازاخستان".

وفي سياق متصل شارك وكيلا المجلس مع باقي أعضاء المجلس في توطيد العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف سواء من خلال استقبالهم عددًا من الوفود البرلمانية والدبلوماسية أو مشاركتهم فى بعض المحافل الدولية– ومنها: "جلسات الاتحاد  البرلمان الدولى، الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، البرلمان الإفريقى، المنتدى التحضيرى لمجموعة البريكس، البرلمان العربى، برلمان البحر المتوسط، الاتحاد البرلمانى العربى، المؤتمر العالمى للنساء البرلمانيات".

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