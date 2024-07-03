الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حزب الاتحاد": التشكيل الحكومي الجديد يضم كفاءات وطنية وخبرات كبيرة.. وعليها تحقيق الرضا الشعبي

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد

رحب المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بالتشكيل الحكومي الجديد، والذي أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة تضم كفاءات وخبرات كبيرة تضفي حالة من التفاؤل الكبير فيما يتعلق بالعديد من الملفات على رأسها الملف الاقتصادي وكذلك الملف السياسي والمجتمعي، مشددا على ضرورة تنفيذ الحكومة لتوجيهات القيادة السياسية.

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وقال  رئيس حزب الاتحاد، في تصريحات صحفية اليوم، إن التشكيل الحكومي الجديد، شهد دمج عدد من الوزارات واستحداث أخرى، وهذا مهم جدا في إطار تطوير العمل الحكومي، لكن ذلك يحتاج إلى تغيير في السياسات، وألا يتوقف الأمر فقط عند حد الدمج الذي لا يبنى على رؤية واضحة وخطة وسياسات جديدة يكون لها آثارها على تلك الملفات.

وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة أن ترتب الحكومة الجديدة أولوياتها، بما يتماشى مع أولويات المرحلة الحالية، مؤكدا على أنه من المهم أن يكون هناك رضا شعبي عن أداء الحكومي لاسيما في ظل ما يواجهه الشارع المصري من تحديات على المستوى الاقتصادي وارتفاع مستويات التضخم.

وأكد المستشار رضا صقر أهمية تعيين نواب لرئيس الوزراء ونواب للوزراء، والذي يعمل على النهوض بمستوى الأداء الوزاري ومواجهة الضغوطات والأعباء التي تقع على كل وزارة.

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