الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيرة الذاتية لـ اللواء هشام أحمد أبو النصر محافظ أسيوط

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط

أدى اللواء هشام أحمد أبو النصر، اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، لتوليه منصب محافظ أسيوط الجديد.

 

ونوضح في السطور التالية السيرة الذاتيه له.

 

تخرج اللواء هشام أحمد أبو النصر، في كلية الشرطة دفعة 1985 وتدرج فى المناصب حتى أصبح مأمورا لقسم شرطة الوايلي ثم تولى منصب مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة قبل توليه منصب نائب مدير أمن القاهرة من يوليو 2019 وحتى يوليو 2020.


- شغل "أبوالنصر" منصب نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق بدرجة مدير عام "حكمدار قطاع شرق القاهرة" خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى يوليو 2021 ليتم ترقيته مديرًا لأمن مطروح، إلى أن تقلد منصبه "مديرأمن الجيزة " مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وعضوًا بالمجلس الأعلى للشرطة فى يوليو 2022.

اللواء هشام أحمد أبو النصر محافظ أسيوط الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كلية الشرطة لقسم شرطة الوايلي

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