الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط تشكيل عصابي لبيع السولار بالسوق السوداء في الأقصر

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تمكنت مباحث الأقصر من القبض على تشكيل عصابي تخصص في بيع المواد البترولية "سولار" في السوق السوداء ببندر إسنا.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لضباط قسم مباحث التموين، مفادها قيام كلا من «م.ر.ر» 72 عامًا، سائق، و«ط،أ.م» 40 عامًا، صاحب محطة وقود التعاون بناحية قناطر إسنا بدائرة مركز إسنا، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في بيع المواد البترولية بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة اسنا من ضبطهما، حال قيادة الأول السيارة رقم « ص ع ف 4161» نقل بناحية بندر إسنا محمل عليها 4 طن سولار بعدد 2 تانك، سعة الواحد منهما 2 طن بدون أوراق أو فواتير.

وبمواجهتهما  بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما المواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء، كما أضاف الأول حصوله على المضبوطات من الثاني صاحب محطة وقود التعاون بناحية قناطر إسنا لدائرة مركز إسنا.
تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

مباحث الأقصر تشكيل عصابي مباحث التموين مركز إسنا المواد البترولية

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