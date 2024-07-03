اللجنة البارالمبية: تجديد الثقة في وزير الرياضة ضمانًا لتحقيق نجاحات في باريس

قدم مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، والإدارة التنفيذية، والأسرة البارالمبية، التهنئة للدكتور أشرف صبحي، بمناسبة تجديد ثقة القيادة السياسية فيه، واستمراره وزيرًا للشباب والرياضة.

وقال الدكتور حسام الدين مصطفى، إن استمرار "صبحي" ضمانًا لتحقيق نجاحات وإنجازات في باريس 2024، مؤكدًا أن التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية يأتي ثماره بالتتويج بأكبر عدد من الميداليات فى البطولات القارية والعالمية،لا سيما في ظل الدعم غير المحدود من قبل وزارة الشباب والرياضة للجنة البارالمبية وكل الهئيات التابعة للجنة.

وأوضح، أن وزير الشباب والرياضة يحرص دائمًا على التواصل مع اللجنة ومجلس الإدارة للتعرف على كل الملفات ومناقشتها، بل ويحرص على التعرف على المعوقات التى تواجه اللجنة ويعمل على حلها فى أسرع وقت بالتنسيق بين اللجنة وكافة لجان وإدارات الوزارة المختلفة، مشيرا إلى أن وزير الرياضة أصبح حاليا صديق وحبيب لكل أبطال مصر البارالمبين فى ظل التواصل الدائم بين الوزير واللاعبين والتعرف على ما يواجهونه والعمل على تذليل كل الصعاب.

وأشار حسام الدين مصطفى، إلى أن وزير الرياضة قدم دعمًا كبيرًا للجنة البارالمبية فى الفترة الأخيرة من أجل الاستعداد للدورة البارالمبية باريس 2024، والتواصل بشكل مستمر للتعرف على استعدادات البعثة المصرية من أجل حصد أكبر عدد من الميداليات وهو ما نعمل عليه حاليا.

فيما يرى الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، أنهم مازالو منتظرين من وزير الشباب والرياضة استمرار الدعم لتطوير المنظومة البارالمبية، التي تحتاج الكثير لتطويرها، وما حدث خلال الفترة ماضية ما كان ان يحدث لولا الله ثم توجيهات فخامة الرئيس ودعم ورعاية الدكتور اشرف صبحي للمنظومة البارالمبية.

يذكر أن التنافس الأولمبي يأتي كل 4 سنوات، وهذه المرة كانت الفترة أقل بسبب تأخر أولمبياد طوكيو لمدة عام بسبب جائحة (كورونا).