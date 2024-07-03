الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة محمله بمستلزمات طبية في الفيوم

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أصيب شخصان، إثر  وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة ببعض المستلزمات الطبية على الطريق الإقليمي باتجاه محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

 

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة محمله في الفيوم


تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة ببعض المستلزمات الطبية،وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وتم نقلهما إلى مستشفى التأمين الصحي،وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

وكان قد أصيب 10 أشخاص، منذ قليل، جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الفيوم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا، من مأمور قسم شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي أعلى كوبري أبوصير، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في إصابة 10 أشخاص، وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

 

وجري نقل المصابين إلى مستشفى التامين الصحي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

 

وجرت إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

 

وكان قد شهد طريق القاهرة الفيوم الصحراوي قبل منطقة كوم أوشيم باتجاه محافظة الفيوم، حادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل"، مما تسبب في إصابة شابين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

 

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، يفيد باستقبال مستشفى الفيوم العام شابين مصابين بجروح وكسور وكدمات، إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب دراجة نارية، وجارٍ تقديم الخدمات الطبية.

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