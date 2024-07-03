الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أوكرانيا تدمر سفنًا روسية فى بحر البلطيق.. وتشعل المواجهة مع موسكو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال مسئول بـالمخابرات العسكرية الأوكرانية اليوم الأربعاء، إن الحريق الذي اندلع في  سفينة حربية روسية في بحر البلطيق في أبريل الماضي كان بسبب عملية مشتركة أجرتها وكالته وجماعة عسكرية روسية موالية لكييف، على ما نقلت وكالة رويترز.

وقالت وكالة المخابرات العسكرية GUR في ذلك الوقت، إن سفينة الصواريخ "سربوخوف" المتمركزة في منطقة كالينينجراد، أُضرمت فيها النيران في 7 أبريل، ولم تعلن مسئوليتها في وقت سابق.

وقال أندريه يوسوف لرويترز: "إن العملية نفذت بالتنسيق مع فيلق حرية روسيا".

 

كييف تسعى لضرب القوات الروسية بعيدًا عن خطوط المواجهة المباشرة

وكانت وكالة بلومبيرج الأمريكية قد نقلت في التاسع من أبريل الماضي عن مسئول أوكراني مطلع، إن المخابرات العسكرية الأوكرانية كانت وراء هجوم استهدف حاملة صواريخ تابعة للبحرية الروسية في بحر البلطيق.

وقال المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته حينها: "إن الهجوم نفذه عملاء أوكرانيون"، فيما لم يشر الجيش الروسي ولا مسئولو الكرملين إليه.

وقالت الوكالة حينها: إن الهجوم يسلط الضوء على جهود كييف لضرب القوات الروسية في مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة المباشرة.

وذكرت أن الهجوم، الذي لا يمكن تأكيده من مصدر مستقل، هو الأول من نوعه الذي تشنه القوات الأوكرانية في إقليم كالينينجراد الروسي، وهو جيب يقع بين بولندا وليتوانيا.

txt

الكرملين: الوضع فى بحر البلطيق يتطلب من روسيا ضمان أمنها

ونشرت المخابرات العسكرية بكييف، في وقت سابق، مقطع فيديو على موقعها على الإنترنت يظهر ألسنة لهب مشتعلة على متن السفينة الحربية "سيربوخوف"، وقالت إن النيران تسببت في أضرار لمعدات الاتصالات والآلات على متنها.

وقالت المخابرات العسكرية الأوكرانية إن السفينة المستهدفة كانت راسية في قاعدة بحرية في بالتييسك بكالينينجراد، التي تقع على بعد نحو 20 كيلومترًا من الحدود البولندية.

وأشارت بلومبيرج إلى أن كييف تحولت في الفترة الأخيرة، على نحو متزايد، إلى ضرب الأهداف العسكرية والبنى التحتية على الأراضي الروسية. 

وتضمنت هذه الحملة هجمات بطائرات مسيرة، أو زرع قنابل من قبل عملاء، كما حصل في نوفمبر الماضي حين زرعت قنبلة بنفق للسكك الحديدية في سيبيريا.

وكالة المخابرات العسكرية سفينة الصواريخ سربوخوف روسيا أوكرانيا بحر البلطيق فيلق حرية روسيا

مواد متعلقة

هل تترشح كامالا هاريس بدلًا من بايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

بعد تعرضها لحادث مميت.. من هى لونا الشبل مستشارة بشار الأسد؟

الانتخابات التشريعية الفرنسية.. خطة جديدة من الأحزاب بقيادة ماكرون لإسقاط اليمين المتطرف

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة

الجيش السودانى يتقدم فى مدينة الفاشر ويطارد الدعم السريع

الأمم المتحدة تطلب مساعدة اللاجئين السودانيين الفارين إلى ليبيا وأوغندا

الانتخابات الرئاسية.. الإيرانيون بين مرشحَين ووجهتى نظر للعالم فى جولة الإعادة..الجمعة

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

وزير التموين فى أول تصريح بعد حلف اليمين: الرئيس كلفنى بضبط الأسعار والأسواق

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تغيير السياسات وتحديد الأولويات

لواء.حمدى البطران

ملفات على مكاتب الوزراء

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة