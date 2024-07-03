توفير السلع وضبط الأسعار.. وزير التموين: نعدكم بتقديم خدمات مختلفة للمواطنين

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن تكليفه بالوزارة أمر صعب للغاية، وشعار الوزارة المرحلة المقبلة “خدمة المواطن قدر المستطاع”.

وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال حواره لكاميرا “إكسترا نيوز”: "العمل داخل الوزارة سيبدأ اليوم على قدم وساق، وسيشعر المواطن بالنتائج سريعًا ونوعدكم بتقديم خدمات مختلفة للمواطنين".

وأضاف: "توفير السلع، ضبط الأسعار، وصول الدعم إلى مستحقيه، من أهم القضايا التي ستبدأ بها الوزارة".

ملفات ذات أهمية للوزارة

واستطرد: "ملف ضبط الأسعار يحتاج إلى التعاون مع الوزارات المعنية مثل وزارة الزراعة والمالية".

وتابع: "سنعمل جاهدين مع وزارة الاتصالات على ضبط عملية الدعم النقد والعيني بشكل تكنولوجي، بحيث يتم الوصول إلى المواطنين الأولى بالرعاية بالفعل".