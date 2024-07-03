الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد جبران يؤدى اليمين الدستورية وزيرًا للعمل

حلف اليمين
حلف اليمين

أدى محمد جبران، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية وزيرًا للعمل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي شملت تغييرًا لعدد من الحقائب الوزارية.

وشغل "جبران" العديد من المناصب ذات الصلة بقضايا العمل والعمال على المستوى المحلي والعربي والدولي، من بينها رئاسته النقابة العامة للبترول، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ونائب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات.

كما ترأس وفد عمال مصر في العديد من المحافل العربية والدولية، خاصة مؤتمري العمل العربي والدولي.

السيرة الذاتية 

وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل اليوم، فإن محمد جبران وزير العمل الجديد، من مواليد 30 يونيو 1966، وحاصل على بكالوريوس تجارة، وعُين بشركة البترول عام 1991، وتدّرج في الوظائف الإدارية، حتى شغل منصب مدير عام بالشئون الإدارية بالشركة.

وتدّرج جبران في المناصب النقابية العمالية، حيث شغل منصب عضو اللجنة النقابية بشركة الأمل للبترول سنة 1994، وعُين أمين شباب "اللجنة"، ثم أمين عام اللجنة النقابية، حتى وصل إلى رئاسة "اللجنة".

كما تدرج في المناصب النقابية بالنقابة العامة للعاملين بالبترول بانتخابه كأمين عام النقابة العامة للبترول عام 2013 لمده 4 سنوات، ثم انتُخب رئيسًا للنقابة العامة للبترول في الدورة النقابية 2018 حتى 2022، ورئيسًا للنقابة العامة بالتزكية في انتخابات الدورة النقابية الحالية 2022 /2026، ثم شغل منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منذ عام 2022.

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ومن المواقع والمشاركات التي شغلها، وشارك فيها أيضًا في مجال العمل والعمال: 

- رئاسة مؤتمر العمل العربي عن فريق العمال بـ«الدورة الثامنة والأربعين».

- تنظيم الدورة الثالثة والأربعين للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية.

- رئيس الفريق العمالي للمجموعة العربية لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف.

- عضو لجنة تطبيق المعايير والاتفاقيات الدولية لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف.

- رئيس الفريق العمالي لمؤتمر العمل الدولي عن المجموعة العربية لمنظمة العمل الدولية عام 2024 بجنيف.

كما شغل منصب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات، ورئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وأمين عام مساعد الاتحادات المهنية للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وعضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات.

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ومن أبرز المواقع والمشاركات المحلية ما يلي:

- عمله عضوًا في مجلس إدارة المجلس القومي للأجور، ومجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الصحي، ومجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ.

- نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال دورتين متتاليين (2018- 2022) (2022- 2026).

- المشرف العام على المؤسسة الثقافية العمالية «الجامعة العمالية».

- عضوًا بمجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات البترولية، ومجلس إدارة المجلس الطبي الأعلى بالهيئة المصرية العامة للبترول، ومجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية بالهيئة المصرية العامة للبترول.

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