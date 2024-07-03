الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حفل حماقى فى بورسعيد يرفع شعار sold out

حماقى
حماقى

نفدت تذاكر حفل النجم محمد حماقي  لفئة vip، ضمن حفلات ليالي مصر، والمقرر إقامته الجمعة 5 يوليو في بورسعيد، وطرحت تذاكر الحفل عبر موقع "تذكرتى" ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة منها أحلى حاجة فيكى ومابلاش ولمون نعناع وغيرها.

حفل حماقي بمشروع ليالي مصر 

وأحيا النجم محمد حماقى مؤخرًا أولى حفلات مشروع ليالي مصر لموسم الصيف في استاد الدفاع الجوي- 30 يونيو، ورفع الحفل لافتة كامل العدد، خاصة أن تذاكره نفدت بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني، وقسمت تذاكر الحفل إلى عدة فئات، الأولى تبلغ قيمتها 400 جنيه والثانية 700 جنيه والثالثة لطاولة تكفي 6 أفراد بـ20 ألف جنيه، والرابعة لطاولة تكفي 10 أفراد بـ40 ألف جنيه، وتزين المسرح بأحدث التقنيات.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع محمد حماقي والذي أحيا واحدة من أقوى حفلاته الغنائية وسط حضور جماهيري ضخم

الحفل استمر لقرابة ٥ ساعات قدم محمد حماقى خلاله، عددًا كبيرًا من أغانيه منها أغنية "ما بلاش"، وأطرب الجمهور بعدد من أغانيه منها "نفسى أبقى جنبه، عارفة، ما بلاش، يا ستار، قلبى حبك جدًا، من البداية، حبيت المقابلة، وافتكرت، واحدة واحدة، قدام الناس، ليمون نعناع

كما أعلن خلال الحفل موعد طرح ألبومه الجديد، قائلًا: "الألبوم الجديد خلاص نازل فى نصف شهر يوليو يعنى كمان 10 أيام"، كما شوق الجمهور للأغانى فى الألبوم الجديد.

ووجه النجم محمد حماقى، خلال حفله الغنائى ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال محمد حماقى: "أشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهوداتها وبتشرف إنى بحيى أول حفلة من ليالى مصر لموسم الصيف وأتمنى النجاح لكل الحفلات.

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