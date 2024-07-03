عضو "مواد البناء": اختيار كامل الوزير لـ"الصناعة" مكسب.. وهذه مطالبنا

ثمن الدكتور طه زيدان، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، تولي الفريق كامل الوزير، منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزارة النقل، ووزير النقل والصناعة، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة التي آدت اليمين الدستورية اليوم.

وقال زيدان: "نبارك للصناع وقطاع الصناعة تولي الفريق كامل الوزير وزارة الصناعة، فهو شخصية عظيمة وصاحب قرار ونشيط، وعنده استعداد للعمل ٢٤ ساعة".

أكد ضرورة أن تتخذ الحكومة الجديدة قرارات مصيرية وسريعة لتحسين الوضع الاقتصادي ومناخ الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والجمارك وخاصة سرعة الإفراج عن البضائع بالموانئ.

أكد زيدان أهمية الإفراج عن جميع البضائع والخامات بالموانئ تحت التحفظ، تجنبا لأي غرامات تأخير وأرضيات تمثل عبء على القطاع الإنتاجي.

أضاف: “نحتاج من الحكومة الجديدة دراسة المشكلات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والتصديرية بطريقة صحيحة والتعامل مع القطاع الصناعي والزراعي كأمن قومي لمصر باعتباره قاطرة الاقتصاد، مع إعطاء التصدير أولوية والاهتمام بتسويق منتجاتنا وفتح أسواق جديدة”.

ضرورة نهاء أزمة الغاز وانقطاع الكهرباء الحالية تماما

أكد ضرورة إنهاء أزمة الغاز وانقطاع الكهرباء الحالية تماما، ومراجعة الأخطاء غير المدروسة وأية قرارات غير منطقية مثل زيادة تخفيف الأحمال وغلق المحال التجارية، بالإضافة إلى دراسة فتح تراخيص المباني في جميع المحافظات لتنشيط حركة السوق من عمالة وغيرها.

بإعادة النظر في المساندة التصديرية

وطالب عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، بإعادة النظر في المساندة التصديرية وزيادة الدعم وضم جميع الصناعات، التي لم تأخذ دعم تصديري مثل الأدوات الصحية.

أوضح عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أنه لا بد من عمل المساندة التصديرية بنظام الشرائح حسب الأرصدة الدولارية واحتياجات بعض الصناعات من المواد ومستلزمات الإنتاج المستوردة والعمالة والضرائب.