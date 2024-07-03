الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول تعليق من أسامة الأزهري عقب أداء اليمين الدستوري: سنبذل أقصى الجهود في تطوير العمل الدعوي

جريدة الدستور

وجه  الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الشكر  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ثقته الكريمة، مؤكدا أننا لن ندخر جهدا  في العمل تحت قيادة سيادته لتقديم كل ما يليق بوطننا العظيم وشعبه العظيم.

ووجه  الشكر أيضا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ثقته واختياره وزيرا للأوقاف في التشكيل الحكومي الجديد.

وأضاف: إلى شعب مصر العظيم، الذي تحملنا أمانة خدمته سنعمل بكل ما في وسعنا وطاقتنا تقديرا وإجلالا لأهلنا الكرام في كافة ربوع الوطن.

ووجه كلمة شكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق على كل جهد بذله في تحمل الأمانة، وبإذن الله نكمل المسيرة ونبني على كل ما سبق.

ووجه كلمة إلى العلماء والدعاة والخطباء والعاملين جميعا في وزارة الأوقاف بأن نعمل جميعا لتقديم العلم النافع المنير، وتقديم كل جميل وراق، حتى نملأ وعي المصريين جميعا بالعلم والأمل والعمل والنجاح، ونجتاز بوطننا العظيم كل تحدياته، وتكون المساجد والمنابر وبيوت الله تعالى مصدر إشعاع ونور كما هو دورها العظيم.

بذل أقصى الجهد

وأكد  الدكتور أسامة الأزهري على مواصلة العمل وبذل أقصى الجهد في تطوير العمل الدعوي وتطوير وتأهيل الأئمة والواعظات، وإعداد برامج دعوية خاصة بالشباب تراعي احتياجاتهم واهتماماتهم وتستجيب لتساؤلاتهم، وتحسين وحسن إدارة أموال الوقف، والتعاون مع كافة المؤسسات الدينية.

وجدد وزير الأوقاف تأكيده على مواجهة التحديات التي يمر بها العمل الدعوي، والاستفادة من طاقات الدعاة بشكل صحيح، وأن نضع في الاعتبار القضايا التي تشغل المجتمع، وننشر القيم الدينية الصحيحة والأخلاق النبوية المحمدية العظيمة.

وأشار  إلى أنه وصلته رسائل التهنئة من كافة ربوع مصر ومن محيطنا العربي والإسلامي، حيث وصلته رسائل تهنئة من المغرب ونيجيريا ولبنان والبرازيل واندونيسيا وكازاخستان وبريطانيا وتونس والعراق والإمارات والأردن واليمن وسلطنة بروناي والسعودية وسوريا واستراليا وسريلانكا وداغستان، فأتشرف بتقديم الشكر الجزيل لكل من تفضل بالتهنئة العزيزة الغالية، مع وعد لكافة المؤسسات والأصدقاء في كل تلك الدول بأن نعمل معهم لتقديم كل هو نافع لأوطاننا جميعا وللإنسانية كلها في العالم كله.

لدكتور أسامة الأزهري أسامة الأزهري وزير الأوقاف للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى مدبولي

مواد متعلقة

مفتى الجمهورية يُهنئ أسامة الأزهرىعقب أدائه اليمين وزيرًا للأوقاف

المفتى يهنئ الحكومة الجديدة عقب أداء اليمين الدستورية

لهذه الأسباب.. اختيار الدكتور أسامة الأزهرى وزيرًا للأوقاف

انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين "الأزهر والأوقاف والإفتاء" لشمال سيناء الجمعة المقبلة

ملفات على طاولة وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

أول تعليق لوزير الأوقاف بعد إعلان التشكيل الحكومى الجديد

وزير الأوقاف فى الحكومة الجديدة.. محطات فى حياة الدكتور أسامة الأزهرى

"الأوقاف" تعلن توزيع 9 آلاف عمامة و5 آلاف زي أزهري على الأئمة

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

النيابة تواجه البلوجر روكى أحمد بفيديوهات فاضحة.. والمتهمة: بستعرض رشاقتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة