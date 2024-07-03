الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل "القاهرة الإخبارية": سماح المحكمة الإدارية بمراقبة حزب البديل من أجل ألمانيا هزيمة قانونية

جريدة الدستور

قضت المحكمة الإدارية في ميونيخ، الإثنين، بتأييد مراقبة وكالة المخابرات الداخلية الألمانية في ولاية بافاريا لـ حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، بجانب رفض الاعتراض على مراقبة الحزب اليميني المتطرف في الولاية الجنوبية.

وفي هذ السياق، قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من برلين، عربي مرزوق، إن سماح المحكمة الإدارية بمراقبة حزب البديل من أجل ألمانيا هو هزيمة قانونية جديدة لـ"حزب البديل" المصنف في برلين بأنه يمين متطرف من قبل السلطات السياسية وأيضًا الأجهزة الأمنية الألمانية.

حزب البديل: نرفض استمرار مراقبة جهاز حماية الدستور المخابرات الداخلية الألمانية لنا

وتابع أن حزب البديل كان قد رفع دعوة قضائية أمام المحكمة الإدارية في ولاية بايرن، وقال: نحن نرفض استمرار مراقبة جهاز حماية الدستور المخابرات الداخلية الألمانية لنا، وبالتالي نريد أن نحصل على حكم قضائي من المحكمة الإدارية في بايرن بوقف هذه المراقبة، ولكن المحكمة الإدارية في بايرن سمحت مرة أخرى برفض الدعوة القضائية وسمحت لجهاز حماية دستور المخابرات الداخلية بالاستمرار في مراقبة حزب اليمين المتطرف بعد المستندات التي قدمتها أجهزة المخابرات الداخلية في ألمانيا.

وذكرت المحكمة الإدارية أنها تؤيد السماح بمراقبة الوكالة حزب البديل من أجل ألمانيا باعتباره جماعة متطرفة مشتبه بها، رافضة الدعوى المرفوعة ضد هذه الإجراءات باعتبارها لا أساس لها، مضيفة أن آلاف الصفحات من الأدلة التي تم جمعها من مصادر متاحة للجمهور تثبت أن حزب البديل من أجل ألمانيا لديه توجه مناهض للدستور وأنه يستحق المراقبة.

المحكمة الإدارية المانيا ولاية بافاريا المخابرات الداخلية الألمانية الحزب اليميني المتطرف المحكمة الإدارية في ميونيخ حزب البديل من أجل ألمانيا

مواد متعلقة

محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربى يؤدى اليمين الدستورية

يوم من أيام مصر التاريخية.. الحكومة الجديدة تؤدى اليمين الدستورية

رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون تؤدى اليمين الدستورية

كامل الوزير يؤدى اليمين الدستورية نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للنقل والصناعة

ملفات داخلية وخارجية.. تحديات أمام الحكومة الجديدة

مهرجانات ثقافية وترفيهية على هامش مهرجان العلمين الجديدة.. القاهرة الإخبارية ترصد أبرز الفعاليات

7 شهداء و17 مصابًا إثر قصف الاحتلال لحى الشجاعية ومخيم المغازى فى غزة

"أونروا" تحذر من انتشار وباء الكوليرا فى غزة.. وتطالب بوقف إطلاق النار وفتح المعابر

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

وزير التموين فى أول تصريح بعد حلف اليمين: الرئيس كلفنى بضبط الأسعار والأسواق

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تغيير السياسات وتحديد الأولويات

لواء.حمدى البطران

ملفات على مكاتب الوزراء

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة