مراسل "القاهرة الإخبارية": سماح المحكمة الإدارية بمراقبة حزب البديل من أجل ألمانيا هزيمة قانونية

قضت المحكمة الإدارية في ميونيخ، الإثنين، بتأييد مراقبة وكالة المخابرات الداخلية الألمانية في ولاية بافاريا لـ حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، بجانب رفض الاعتراض على مراقبة الحزب اليميني المتطرف في الولاية الجنوبية.

وفي هذ السياق، قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من برلين، عربي مرزوق، إن سماح المحكمة الإدارية بمراقبة حزب البديل من أجل ألمانيا هو هزيمة قانونية جديدة لـ"حزب البديل" المصنف في برلين بأنه يمين متطرف من قبل السلطات السياسية وأيضًا الأجهزة الأمنية الألمانية.

حزب البديل: نرفض استمرار مراقبة جهاز حماية الدستور المخابرات الداخلية الألمانية لنا

وتابع أن حزب البديل كان قد رفع دعوة قضائية أمام المحكمة الإدارية في ولاية بايرن، وقال: نحن نرفض استمرار مراقبة جهاز حماية الدستور المخابرات الداخلية الألمانية لنا، وبالتالي نريد أن نحصل على حكم قضائي من المحكمة الإدارية في بايرن بوقف هذه المراقبة، ولكن المحكمة الإدارية في بايرن سمحت مرة أخرى برفض الدعوة القضائية وسمحت لجهاز حماية دستور المخابرات الداخلية بالاستمرار في مراقبة حزب اليمين المتطرف بعد المستندات التي قدمتها أجهزة المخابرات الداخلية في ألمانيا.

وذكرت المحكمة الإدارية أنها تؤيد السماح بمراقبة الوكالة حزب البديل من أجل ألمانيا باعتباره جماعة متطرفة مشتبه بها، رافضة الدعوى المرفوعة ضد هذه الإجراءات باعتبارها لا أساس لها، مضيفة أن آلاف الصفحات من الأدلة التي تم جمعها من مصادر متاحة للجمهور تثبت أن حزب البديل من أجل ألمانيا لديه توجه مناهض للدستور وأنه يستحق المراقبة.