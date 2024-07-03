بعد تجديد الثقة.. السيرة الذاتية لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق

أدى اللواء محمود توفيق، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، وزيرًا للداخلية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية.

ونستعرض خلال السطور التالية السيرة الذاتية للواء محمود توفيق:

اللواء محمود توفيق عبدالجواد قنديل- مواليد (3 أغسطس 1961) وزير الداخلية الحالي، تخرج فى كلية الشرطة عام 1982، حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى عام 2016، وحصل على دورات متنوعة في تحليل المعلومات ومكافحة الإرهاب.

وألحق بقطاع الأمن الوطني منذ حمل رتبة ملازم أول، وتدرج فيه حتى شغل منصب مساعد الوزير للقطاع، وخلال تلك الفترة، عمل بكل الإدارات داخل الجهاز، ومنها إدارتا التطرف والنشاط الخارجي.

كما اختير لتمثيل مصر في فرق مكافحة الإرهاب بالخارج، ومثّل الدولة لعدة سنوات بدول عربية.

وصل قبل ثورة 25 يناير إلى منصب نائب مدير إدارة بمديرية أمن القليوبية، وبعد الثورة، تقلّد منصب نائب مدير قطاع الأمن الوطني بالقاهرة.