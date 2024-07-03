بوابة التعليم الفني برقم الجلوس 2024.. وتوزيع درجات الطلاب

بوابة التعليم الفني برقم الجلوس 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر قائمة البحث عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث يرغب الكثير من طلاب الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها في معرفة نتائجهم ودرجاتهم في كافة المواد الدراسية.

بوابة التعليم الفني برقم الجلوس 2024

يمكن تفعيل بوابة التعليم الفني برقم الجلوس 2024 (من هنا) التابع رسميا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ونشر نتائج الطلاب في أنواع الدبلومات الفنية المختلفة (زراعي، صناعي، تجاري،..) عقب الانتهاء رسميا من كافة أعمال الكنترول وذلك في مصالحة الطالب ويمكن معرفتها من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

تحديد نوع الدبلوم الفني المقيد به الطالب (زراعي، صناعي، تجاري،..).

إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

تحديد محافظة إقامة الطالب.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور كافة درجات الطالب في الامتحانات والمجموع الكلي والنسبة المئوية.



توزيع درجات الدبلومات الفنية 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات الدبلومات الفنية وفقا لنظام التعليم ال (3 ـ 5) سنوات والتي جاءت كما يلي:-

توزيع درجات التعليم الصناعي نظام ال 5 سنوات في كافة الدبلومات الفنية نحو 1000 درجة.

توزيع درجات التعليم الصناعي نظام ال 3 سنوات في كافة الدبلومات الفنية نحو 750 درجة.

توزيع درجات التعليم الصناعي نظام ال 3 سنوات تعليم مزدوج في كافة الدبلومات الفنية نحو 750 درجة.

يذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية انطلاق خلال شهر يونيو الماضي وانتهت يوم 27 يونيو 2024 في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول الزمني المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



اقرأ المزيد

موعد اعلان نتائج طلاب الدبلومات الفنية 2024