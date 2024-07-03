وزير التعليم العالى: المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" أولوية و"التكنولوجى" أحد المحاور الأساسية

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تطويرا للعديد من الملفات، والمرحلة السابقة تم بناء العديد من الاستراتيجيات والسياسات، والآن بدأنا في تنفيذ عدد من المشروعات ونتابع تنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف خلال لقاء عبر "إكسترا نيوز"،: "المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" أولوية لدينا، وهو مبنى على 7 أقاليم جغرافية في الدولة، وكل إقليم منهم له من الأنشطة الاقتصادية التي تميزه، وبناء عليه، كانت هناك إحدى الخطط وهو كيفية ربط البرامج التعليمية والمشروعات البحثية باحتياجات الأقاليم واحتياجات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي".

وتابع: "هذه البرامج الدولية وبرامج وظائف المستقبل وربطها بسوق العمل، كل هذه المحاور يتم تطبيقها وتفعيلها، إضافة إلى ذلك أن التعليم التكنولوجي أحد المحاور الأساسية التي نعمل عليها حاليا".

وواصل: "لدينا 10 جامعات تكنولوجية وننشئ 17 جامعة أخرى، تمهيدا لأن تكون لكل محافظة مصرية جامعة تكنولوجية، لها من البرامج التي تحتاجها مصر على كافة المستويات، وهناك عديد من الاتفاقيات مع الجامعات الدولية والشركات الدولية في مختلف التخصصات، لأن التعليم التكنولوجي يضمن تدريب الطالب بكفاءة حتى يستطيع العمل وتجهيزه بسوق العمل".

واستطرد: "نستهدف ربطنا بالعلماء والباحثين في الخارج والاستفادة منهم وربطهم باحتياجات الدولة، وخطط التنمية، والاستفادة بالمكاتب الثقافية في الخارج والتي تعتمد على العلاقات مع المراكز البحثية بالخارج".

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يتم العمل على ربط التعليم ما قبل الجامعي مع التعليم الجامعي، مشددًا على أن جميع برامجنا مبنية على احتياجات سوق العمل.