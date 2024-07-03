النصر السعودي يقدم عرضًا ضخمًا لضم حارس مانشستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي قدم عرضًا لضم حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، البرازيلي إيدرسون مورايس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى النصر لتعزيز مركز حراسة المرمى بعد رحيل الكولومبي دافيد أوسبينا، ويعرض على إيدرسون عقدًا لمدة موسمين مع راتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو، وفقًا لما نقله الصحفي سيزار لويس ميرلو المختص في سوق الانتقالات.

إيدرسون، الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي في نهاية الموسم المقبل 2024-2025، قد يكون متاحًا للرحيل هذا الصيف، حسب تأكيدات الصحفي فابريزيو رومانو.

وتغيب إيدرسون عن المشاركة رفقة منتخب بلاده البرازيل في بطولة كوبا أمريكا، بسبب تعرضه للإصابة بكسر في عينه في مباراة الفريق ضد توتنهام ببطولة الدوري الإنجليزي.

وكان مانشستر سيتي قد جدد عقد الألماني ستيفان أورتيجا الحارس الاحتياطي لـ إيدرسون، حتى صيف عام 2026.