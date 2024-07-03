التعليم تستعرض تقرير غرفة العمليات لامتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين والمكفوفين

أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، صباح اليوم، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، في مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء) بإجمالى (1645) طالب وطالبة، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة ثانية) بإجمالي (255) طالب/طالبة.

وقد حرص عبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط دون حدوث مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، واطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة للجان الامتحانية، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بالمحافظات.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة سيؤدون يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الكيمياء، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا، كما يؤدى طلاب المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) ويؤدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى الفترة الأولى مادة الفلسفة، والفترة الثانية مادة المنطق.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ الإجراءات التالية، فى مادة الفيزياء، لطلاب الثانوية العامة:

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٦ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٣٣ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الاجابات (أ - د) للسؤال رقم ٢٠ (نموذج أ) صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الاجابات (أ - ب) صحيحين للسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- مساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة الامتحان قبل الطباعة.