أبرز مطالب العاملين من المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام الجديد

قال المهندس ياسر الجالس رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للألومنيوم إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن أبرز المطالب الخاصة بالعاملين من الوزير الجديد المهندس محمد الشيمي، تتمثل في استكمال ملفات التطوير وتعظيم حقوق العاملين في الشركات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أي دولة وهذه الأهمية تنبع من عدة جوانب أساسية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والمجتمع.

وأوضح أن تحسين الكفاءة الإنتاجية من خلال تحديث التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية في المصانع والشركات العامة، يمكن تحقيق زيادة في الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية وهذا ينعكس بشكل إيجابي على أسعار المنتجات والخدمات، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات العامة في السوق المحلية والدولية.

وأشار إلى أن تطوير هذا القطاع يؤدي إلى زيادة فرص العمل وتحسين نوعية الوظائف المتاحة وتوظيف المزيد من الأيدي العاملة ويساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة. كما أن تحسين بيئة العمل والتدريب المستمر للعاملين يعزز من مهاراتهم وكفاءاتهم، مما يزيد من قدرتهم على المساهمة في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن التطوير يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. تعتبر الشركات والمصانع العامة ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. تطوير هذه الشركات يعزز من إيرادات الدولة من خلال زيادة الأرباح والعوائد المالية. هذا يمكن الدولة من تمويل مشاريع تنموية أخرى، مثل البنية التحتية والتعليم والصحة.

وأوضح أنه من خلال دعم وتطوير قطاع الأعمال العام، يمكن توفير منتجات وخدمات بأسعار معقولة لجميع فئات المجتمع، مما يساهم في تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات العامة أن تلعب دورًا مهمًا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير المواد الأولية والخدمات بأسعار تنافسية.

وأشار إلى أن تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام ليس مجرد ضرورة اقتصادية، بل هو أيضًا استثمار في مستقبل الدولة واستقرارها الاجتماعي.