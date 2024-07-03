الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء في مصر 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه والدولار والليرة استقرارًا ملحوظًا منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 3 يوليو  2024، ليسجل متوسط 12.85 جنيها.


سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3 يوليو  2024 بكافة البنوك

يرصد الدستور سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي المصري نحو 12.85 للشراء ونحو 12.89 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم نحو 12.85 للشراء ونحو 12.88 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم نحو 12.85 للشراء ونحو 12.88 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك القاهرة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم نحو 12.85 للشراء 12.89 للبيع.

سعر الريال السعودي بنك الإسكندرية
 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية، اليوم نحو 12.85 للشراء ونحو 12.89 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم نحو 12.79 للشراء ونحو 12.88 للبيع.

سجل سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم نحو 12.79 للشراء ونحو 12.88 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو 12.86 للشراء ونحو 12.89 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك كريدي اجريكول، اليوم نحو 12.84 للشراء ونحو 12.89 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك المصري الخليجي، اليوم نحو 12.85 للشراء ونحو 12.88 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الكويت الوطني، اليوم نحو 12.79 للشراء ونحو 12.91 للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاربعاء 3 يوليو  2024  نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاربعاء3 يوليو 2024.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية سعر الريال السعودي مقابل الدولار

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سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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