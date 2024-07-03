أسوشيتد برس: أنظار العالم تتجه لوزير الخارجية المصرى مع اشتعال الحروب الإقليمية

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن الحكومة الجديدة في مصر أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، في الوقت الذي تسعى مصر لمواجهة المخاطر الناجمة عن الصراعات المشتعلة عبر حدودها الثلاثة، والتي يعد أخطرها الحرب الإسرائيلية على غزة، الأمر الذي جعل وزير الخارجية بدر عبدالعاطي محط اهتمام العالم.

مصر على أعتاب مرحلة جديدة

وتابعت أن الحكومة الجديدة، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، تضمنت تغيرات كبرى خصوصًا في الخارجية والدفاع والاقتصاد، بينما لا يزال البعض الآخر في مناصبه منهم الداخلية والسياحة.

وأضافت أن هذا التغيير يتزامن مع الأزمات المتلاحقة التي واجهتها مصر مؤخرًا بسبب الأزمات العالمية، منها فيروس كورونا وتداعيات الحروب في أوروبا والشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة في برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، وهو ما دفع الحكومة لاستبدال محمد معيط وزير المالية من عام 2018 بنائبه أحمد كجوك الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي، والذي لعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ سياسات الإصلاح، كما أنه يعد من أكثر الشخصيات التي تتمتع بالثقة من قبل مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين.

وأضافت أن مصر تعمل بشكل مكثف لتفادي الآثار السلبية وعواقب الحرب الإسرائيلية على غزة، وما تبعها من اضطرابات في حركة المرور في قناة السويس، بسبب هجمات الحوثيين على بعض سفن الشحن.

وأفادت بأن الحكومة الجديدة سيكون عليها تنفيذ برنامج الرئيس السيسي المتمثل في مكافحة التضخم وتحسين مستويات المعيشة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتابعت أن مصر تتطلع لإنهاء حرب غزة، وبالتالي عودة حركة الشحن لطبيعتها في البحر الأحمر، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على عائدات قناة السويس.

وأضافت الوكالة الأمريكية أن مصر تعمل أيضًا على إنعاش قطاع السياحة الذي تعافى بصورة كبيرة بعد وباء كورونا والاضطرابات العالمية.

وأشارت إلى أنه مع احتدام الصراعات في غزة وليبيا والسودان، فإن وزارة الخارجية هي الحقيبة الرئيسية للقيادة الدبلوماسية المصرية، حيث تم تعيين بدر عبدالعاطي، الذي عمل مبعوثًا لمصر إلى الدول الأوروبية بما في ذلك ألمانيا وبلجيكا، وزيرًا للخارجية والهجرة، وحل الدبلوماسي البالغ من العمر 58 عامًا محل سامح شكري، الذي قاد الدبلوماسية في البلاد خلال العقد الماضي، كما حل الفريق عبدالمجيد صقر محل الفريق محمد زكي الذي كان على رأس حقيبة الدفاع منذ يونيو 2018.