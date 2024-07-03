الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس 5 متهمين بالتعدي على شاب بالسلام

ارشيفيه
ارشيفيه

أمرت نيابة السلام بحبس 5 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على شاب، بأسلحة بيضاء بمدينة السلام، كما كلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية  أن المتهمين تربطهم خلافات  نسب بشقيق المجني عليه.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت  قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 5 متهمين بالتعدي على شاب، بأسلحة بيضاء، وسط إحدى شوارع مدينة السلام، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه وضبط  بحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء المستخدمة في الواقعة، والسيارة والدراجة النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة السلام المباحث الجنائية أسلحة بيضاء مدينة السلام الدراجة النارية

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