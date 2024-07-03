وزير الزراعة الجديد: الفلاح سيظل فى صدارة أولويات الدولة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، أهمية دعم المزارعين وتلبية احتياجاتهم الزراعية، مشددًا على أن الفلاح سيظل في صدارة أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الزراعة، في تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، إلى أن القطاع الزراعي يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ نظرًا لأهميته الكبيرة.

توفير مستلزمات الزراعة

ولفت إلى ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل التحديات المناخية والنزاعات القائمة، مع التركيز على تعزيز قطاع التصدير، لافتًا إلى أن مصر تتمتع بمساحات زراعية واسعة تمكنها من توفير العملة الصعبة وزيادة الإنتاج.

وأشار الوزير إلى البنية التحتية المتطورة التي شهدتها مصر خلال العقد الماضي، والتي تشمل محطات التحلية والمشروعات القومية، لافتًا إلى أن هذه البنية التحتية تضع مصر في موقع يمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي.

كما أكد الوزير أهمية الإرشاد الزراعي، ودوره في دعم المزارعين وتوفير السلالات المحسنة لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى الاهتمام بالثروة الحيوانية والدواجن، وأن هذه الجهود تصب في مصلحة المواطن المصري، وتسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.