أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.. كفاءة وطنية بخبرة دولية "إنفوجراف"

يملك أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من مقومات النجاح ما جعل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يعيد تجديد الثقة فيه في الحكومة الجديدة التى أدت اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ظهر اليوم.

وخلال ست سنوات تولى فيها الدكتور أشرف صبحى وزارة الشباب والرياضة من 2018 وحتى الآن، كان النجاح والتوفيق حليفه فى كل ملفات الوزارة الخاصة بالإنشاءات واستضافة البطولات وتطوير البنية التحتية، والمنافسة على جميع البطولات سواء الفردية والجماعية، فى المحافل الإقليمية والدولية.

من هو أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة؟

ولد أشرف صبحى عامر يوم 14 أبريل عام 1968، وحصل على بكالوريوس التربية الرياضية من جامعة حلوان عام 1989

كما حصل على درجة الماجستير في العلاقات العامة والإدارة الرياضية من جامعة حلوان 1994، والدكتوراه فى الإدارة الرياضية من جامعة حلوان وجامعة آتوا الكندية 2000

وعمل عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من 2004 – 2009، ورئيس اللجنة التسويقية للبطولة العربية للجامعات عام 2010، وتولى منصب المدير التنفيذي لنادي بني ياس الإماراتي (2009 - 2010)

وتولى منصب مدير قطاع التسويق والاستثمار فى الزمالك من 2012 – 2012، ورئيسًا لهيئة ستاد القاهرة الدولي من يناير 2012 حتى أغسطس 2014

جرى تعيينه مساعدًا لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز منذ أغسطس 2014 وحتى مارس 2016

واختاره الدكتور مصطفى مدبولى وزيرا للشباب والرياضة من عام 2018 وحتى 2024، وتم تجديد الثقة فيه لشغل منصب وزير الشباب والرياضة فى الحكومة الجديدة