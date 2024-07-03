وزير السياحة والآثار الجديد: سنعمل بشكل متناسق لتحقيق التطلعات

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن التحديات واضحة للغاية من خلال النقاشات مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في التكليفات الأخرى التي تم الحصول عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الوزارة بالكامل ستعمل بشكل متناسق لتحقيق جميع التطلعات التي نحتاج الوصول إليها.

العديد من التحديات

وأشار "فتحي"، في لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن مصر من الدول السياحية العريقة الهامة، بجانب أن طموحات الدولة كبيرة للغاية مما نحن فيه حتى الآن، منوهًا بأن زيادة الطاقة الفندقية وزيادة عدد السائحين وزيادة الإنفاق السياحي بصفة عامة والحفاظ على الآثار وافتتاح المتحف الكبير واستغلال الآثار والموارد بشكل جيد جدًا وزيادة رحالات الطيران، تلك هي جميع التحديات والملفات الهامة التي سنبدأ في العمل بها بشكل عاجل للغاية.