أول تصريح لـ"شريف فتحى" وزير السياحة

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن قطاع السياحة يواجه العديد من التحديات تمت مناقشتها بالفعل مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتتلخص التحديات في تحقيق استراتيجية الدولة 2030 بزيادة الحركة السياحية لمصر مع التنمية المستدامة، موضحًا أن ذلك لن يتحقق إلا بوجود زيادة في الطاقة الفندقية، وكذلك المطارات، وتسهيل إجراءات السفر؛ حتى نتمكن من تحقيق كل التطلعات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "شريف"، في تصريحات، لـ"الدستور"، على هامش أداء اليمن الدستورية، اليوم الأربعاء، أن تطلعات وطموحات الدولة يمكن تحقيقها من خلال التعاون المشترك بين كل الجهات، بالإضافة إلى أن الوصول إلى زيادة الحركة السياحية وزيادة الإنفاق السياحي والطاقة الفندقية سوف يتم تحقيقها قبل عام 2030.

وأضاف أن لدنيا محور مهم وأساسي ضمن التحديات، وهو موضوع الرقمنة والتواجد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن الخطط المستقبلية والمقرر أن نعمل على تحقيقها من أجل تكثيف الترويج لمصر بصورة غير مباشرة.

شريف فتحي في سطور

ولد شريف فتحي في 18 أبريل 1963 وهو من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في مجال إدارة شركات الطيران وقدرته على التخطيط الاستراتيجي وتحقيق الأرباح وإدارة التغييرات وتطوير الأعمال.

تولى منصب رئيس الشركة الوطنية لمصر للطيران فى عام 2015 بعد أن تدرج في العديد من المناصب، منها إير كايرو والعربية للطيران، ثم عين وزيرا للطيران المدني، ويشغل حاليًا منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العربية.