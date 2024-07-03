الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سكاي سبورتس: بايرن ميونخ يضم متوسط ميدان منتخب البرتغال

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال

كشفت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، عن حسم بايرن ميونخ الألماني صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال التقرير، إن بايرن ميونخ حسم صفقة البرتغالي جواو بالينيا لاعب فولهام الإنجليزي ومتوسط ميدان البرتغال لصالحه.

وأوضحت الشبكة، أن جواو بالينيا سينضم إلى بايرن ميونخ، الصفقة أوشكت على الانتهاء الآن وتبقى فقط بعض التفاصيل الصغيرة لتوضيحها بين بايرن وفولهام الآن.

وكان بالينيا البالغ من العمر 28 عامًا، قريبًا من الانتقال لـ بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الصفقة فشلت في آخر اللحظات.

تألّق بالينيا مع فريق المدرب ماركو سيلفا، منذ انضمامه إليه من سبورتينج لشبونة عام 2022 وشارك في 79 مباراة مع فولهام خلال موسمين، مسجلًا 8 أهداف.

وشارك بالينيا مع فولام خلال الموسم الماضي في 39 مباراة وخلالها سجل 4 أهداف وصنع هدف وحيد.

 

 

 

بايرن بايرن ميونخ جواو بالينيا فولهام بالينيا البرتغال

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع جوشوا كيميتش خلال الانتقالات الصيفية

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

وزير التموين فى أول تصريح بعد حلف اليمين: الرئيس كلفنى بضبط الأسعار والأسواق

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تغيير السياسات وتحديد الأولويات

لواء.حمدى البطران

ملفات على مكاتب الوزراء

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة