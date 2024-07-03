سكاي سبورتس: بايرن ميونخ يضم متوسط ميدان منتخب البرتغال

كشفت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، عن حسم بايرن ميونخ الألماني صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال التقرير، إن بايرن ميونخ حسم صفقة البرتغالي جواو بالينيا لاعب فولهام الإنجليزي ومتوسط ميدان البرتغال لصالحه.

وأوضحت الشبكة، أن جواو بالينيا سينضم إلى بايرن ميونخ، الصفقة أوشكت على الانتهاء الآن وتبقى فقط بعض التفاصيل الصغيرة لتوضيحها بين بايرن وفولهام الآن.

وكان بالينيا البالغ من العمر 28 عامًا، قريبًا من الانتقال لـ بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الصفقة فشلت في آخر اللحظات.

تألّق بالينيا مع فريق المدرب ماركو سيلفا، منذ انضمامه إليه من سبورتينج لشبونة عام 2022 وشارك في 79 مباراة مع فولهام خلال موسمين، مسجلًا 8 أهداف.

وشارك بالينيا مع فولام خلال الموسم الماضي في 39 مباراة وخلالها سجل 4 أهداف وصنع هدف وحيد.