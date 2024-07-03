الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عنصر إجرامي بحوزته 2 كيلو حشيش في الأقصر

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالأقصر من القبض على عنصر إجرامي شقي بحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة ببندر الأقصر.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط العنصر الإجرامي «م.ك.ج» 26 عامًا، بدون عمل، مقيم بشارع أحمد عرابي بدائرة قسم الأقصر، والسابق اتهامه في 4 قضايا، مخدرات وسلاح، سرقه بالإكراه، بلطجة، نصب.

ونجح ضباط مباحث بندر الأقصر في ضبط العنصر الإجرامي وبحوزته فرد خرطوش، محلى الصنع وطلقة خرطوش، كمية من  الحشيش المخدر وزنت  2 كيلو جرام، كمية من الشابو المخدر 200 جرام، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المخدرات بهدف الاتجار بها، والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس لممارسة نشاطه الإجرامي، والموتوسيكل وسلية التنقل، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

الأقصر مدير أمن الاقصر مساعد وزير الداخلية المباحث الجنائية قسم الأقصر مباحث بندر الأقصر

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