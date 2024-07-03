العين الإماراتي يعلن تعاقده مع البرازيلي مارلون سانتوس

أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع المدافع البرازيلي مارلون سانتوس خلال فترة الميركاتو الصيفي.

العين الإماراتي يعلن تعاقده مع مارلون سانتوس

وأصدر النادي الإماراتي بيانًا رسميًا، عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد خلاله تعاقده مع المدافع البرازيلي مارلون سانتوس، كأولى صفقات الفريق للموسم الجديد 2024-2025.

وكتب نادي العين في بيانه، "بطل آسيا يتعاقد مع المدافع البرازيلي مارلون سانتوس، الذي سيصل إلى صفوف العين خلال الأيام القادمة".

وأضاف النادي في بيانه: "مارلون سانتوس، صاحب الـ28 عامًا، يستعد لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيدًا لإتمام إجراءات التعاقد".

وكان مارلون سانتوس لاعبًا في صفوف شاختار الأوكراني، ولكنه لعب في فريق فلومينينسي البرازيلي على سبيل الإعارة خلال الموسم الماضي، يذكر أن فريق العين الإماراتي قد توّج بلقب دوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة.

ماذا قدم مارلون سانتوس في مسيرته الكروية؟

وكان مارلون سانتوس قد بدأ مسيرته الاحترافية باللعب مع نادي فلومينينسي البرازيلي خلال الفترة من 2013 إلى 2017، وتمت إعارته إلى صفوف برشلونة في موسم 2016-2017، ثم انضم إليهم رسميًا في موسم 2017-2018، قبل أن تتم إعارته إلى فريق نيس الفرنسي.

ثم انضم مارلون سانتوس إلى صفوف ساسولو الإيطالي خلال الفترة من 2018 وحتى عام 2021، لينتقل بعدها إلى فريق شاختار دونيتسك منذ عام 2021، ولكن تمت إعارته إلى مونزا الإيطالي في موسم 2022-2023، وفلومينينسي في الموسم الماضي 2023-2024.

وعلى الصعيد الدولي، سبق أن مثّل مارلون سانتوس، المنتخب البرازيلي للشباب تحت 20 سنة، وشارك معهم في 12 مباراة خلال عام 2015.