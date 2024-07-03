الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الزراعة الجديد: مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من كل المحاصيل

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة الجديد

قال علاء فاروق، وزير الزراعة الجديد، عقب أدائه اليمين الدستورية، إن توفير الغذاء للشعب المصري أمر مهم للغاية في خطة عمله، في ظل الأزمات التي يمر بها العالم من حرب أوكرانية روسية، والأزمات الاقتصادية تجعل مصر تستهدف الاكتفاء الذاتي، في جميع المنتجات والمحاصيل الزراعية. 

أضاف وزير الزراعة،  خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أن زيادة التصدير وزيادة الرقعة الزراعية وتنمية الثروة السمكية والداجنة، من الملفات التي سيتم التركيز عليها الفترة المقبلة، وتوفير عملة حرة للصناعة واستخدامها في بناء المصانع وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأكد وزير الزراعة أن مصر بها كل مقومات النجاح مثل البنية التحتية والطرق والمشاريع الصناعية العملاقة، وتوفير مستلزمات الزراعة والاهتمام بالإرشاد الزراعي من أبرز توجيهات الرئيس السيسي، وأن الفلاح المصري على رأس اهتمامات الوزارة.

 

 

وزير الزراعة الجديد لمحاصيل الزراعية مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى أدائه اليمين الدستورية

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع الوزراء الجدد عقب أداء اليمين الدستورية

الحكومة الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى

وزير الصحة يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

بث مباشر.. مراسم حلف اليمين للوزراء الجدد بمقر رئاسة الجمهورية

بدء إجراءات حلف الحكومة الجديدة لليمين أمام رئيس الجمهورية

"إكسترا نيوز" تبرز ملفات تتصدر أجندة أولويات الحكومة الجديدة

"إكسترا نيوز": تعيين 9 سيدات نوابًا للمحافظين

الإسناوى: التضامن عليها عبء احتياجات المواطنين.. ومايا مرسى تملك سيرة ذاتية مشرفة

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

النيابة تواجه البلوجر روكى أحمد بفيديوهات فاضحة.. والمتهمة: بستعرض رشاقتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة