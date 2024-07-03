وزير الزراعة الجديد: مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من كل المحاصيل

قال علاء فاروق، وزير الزراعة الجديد، عقب أدائه اليمين الدستورية، إن توفير الغذاء للشعب المصري أمر مهم للغاية في خطة عمله، في ظل الأزمات التي يمر بها العالم من حرب أوكرانية روسية، والأزمات الاقتصادية تجعل مصر تستهدف الاكتفاء الذاتي، في جميع المنتجات والمحاصيل الزراعية.

أضاف وزير الزراعة، خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أن زيادة التصدير وزيادة الرقعة الزراعية وتنمية الثروة السمكية والداجنة، من الملفات التي سيتم التركيز عليها الفترة المقبلة، وتوفير عملة حرة للصناعة واستخدامها في بناء المصانع وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأكد وزير الزراعة أن مصر بها كل مقومات النجاح مثل البنية التحتية والطرق والمشاريع الصناعية العملاقة، وتوفير مستلزمات الزراعة والاهتمام بالإرشاد الزراعي من أبرز توجيهات الرئيس السيسي، وأن الفلاح المصري على رأس اهتمامات الوزارة.