تحديث لحظي.. سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تزايد الرهانات بشأن خفض أسعار الفائدة، وسط ترقب الأسواق صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت لاحق اليوم.

10 جنيهات ارتفاع في أسعار الذهب



وسجلت أسعار الذهب ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3170 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 17 دولارًا، لتسجل 2348 دولارًا.

سجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3623 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2717 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2114 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25360 جنيهًا.

وعززت تصريحات رئيس الفيدرالي من التكهنات حول خفض أسعار الفائدة، حيث قال جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة على انخفاض التضخم قبل المضي قدما بخفض أسعار الفائدة.



وأضاف باول، على هامش منتدى البنك المركزي الأوروبي للبنوك المركزية العالمية في البرتغال، أمس الثلاثاء، أن تباطؤ نمو معدل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي PCE إلى 2.6% في مايو يظهر فعالية السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.



ولفت إلى أن البنك يريد التأكد من أن المستويات المسجلة هي قراءة حقيقية لما يحدث في التضخم الأساسي داخل الولايات المتحدة.



وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، وقرر مرة أخرى عدم خفضها مع استمراره في معركته مع التضخم.



في حين أظهر تقرير بيانات الأمريكية الوظائف الصادر أمس، ارتفاع عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في شهر مايو، مما يشير إلى مرونة سوق العمل، وقفزت فرص العمل المتاحة إلى 8.14 مليون في مايو، من 7.91 مليون في أبريل، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل.

وكان الاقتصاديون يتوقعون أن تنخفض الافتتاحات إلى حوالي 7.9 مليون.



تؤثر بيانات التوظيف الجيدة على الذهب حيث تظل عاملًا رئيسيًا في قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



وتترقب الأسواق صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم الأربعاء، بجانب تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة المقبل.