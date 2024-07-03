الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مفتى الجمهورية يُهنئ أسامة الأزهرىعقب أدائه اليمين وزيرًا للأوقاف

أسامة الأزهرى أثناء
أسامة الأزهرى أثناء أدائه اليمين وزيرًا للأوقاف

تقدَّم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، عقب أدائه اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتولي منصب وزير الأوقاف في الحكومة الجديدة.

وأعرب المفتي، في تهنئته اليوم الأربعاء، عن صادق دعواته للدكتور أسامة الأزهري بأن يوفِّقَه الله تعالى في مسيرته وعمله في وزارة الأوقاف وخدمة الدعوة الإسلامية والعمل على تجديد الخطاب الديني بما يواكب متغيرات العصر.

وقال مفتي الجمهورية: إن مصرنا الغالية لا تزال تنتظر من أبنائها المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب، سائلًا المولى، عز وجل، أن يُديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والازدهار والاستقرار والرخاء.

الدكتور شوقي عل ام مفتى الجمهورية وهيئات الإفتاء في العالم- الرئيس عبد الفتاح السيسي ئيس الجمهورية

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