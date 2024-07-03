وكيل صحة شمال سيناء يتابع أعمال القافلة الطبية بمستشفى الشيخ زويد

أكد الدكتور أحمد سمير مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، استمرار عمل المديرية على الإعداد المنظم للقافلة الطبية المجانية الشاملة لخدمة أهالي شمال سيناء في اليوم الأول للقافلة بمستشفي الشيخ زويد المركزي.

وناشد مدير الصحة، أهالي الشيخ زويد بأهمية المشاركة في القافلة الطبية الشاملة ومبادرات رئيس الجمهورية المجانية للحفاظ على صحة المصريين.

وأشارت الدكتور إينا سلام، مديرة الرعاية الصحية بالمديرية، إلى أن القافلة تضم نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية وهي أمراض الكبد، والباطنة، الجهاز الهضمي، الكلى، القلب، جراحة الأوعية الدموية، المخ َالاعصاب الأنف والاذن والحنجرة، الأطفال الجلدية والتناسلية والأشعة، مضيفة أن القافلة تقدم خدمات الكشف الطبي، وإجراء التحاليل المعملية، وتوفير العلاج المجاني.

وأوضح فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والاعلام بمديرية الصحة، عن استمرار المديرية بمتابعة جميع الاستعدادات الخاصة بنجاح القافلة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء المحافظ.

وأكد أن مبادرات الصحة العامة متاحة للجميع بمستشفى الشيخ زويد.