الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المفتى يهنئ الحكومة الجديدة عقب أداء اليمين الدستورية

أداء اليمين الدستورية
أداء اليمين الدستورية

تقدَّم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجميع وزراء الحكومة الجديدة عقب أدائهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متمنيًا لهم جميعًا التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة وخدمة مصرنا الغالية في ظل القيادة السياسية الحكيمة.

وأعرب مفتي الجمهورية في بيانه، اليوم الأربعاء، عن صادق دعواته وتمنياته لدولة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة بالتوفيق والسداد، ما يحقق مصالح البلاد والعباد وتطلعات المواطنين واستكمال مسيرة البناء والتطوير والتنمية الشاملة وتنفيذ التكليفات الرئاسية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030 في ظل الجمهورية الجديدة.

كما قدَّم فضيلة المفتي كل الشكر لأعضاء الحكومة السابقين على الجهود الكبيرة التي بذلوها في فترات دقيقة مرت بها الدولة المصرية.

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية لد ور وهيئات الإفتاء في العالم- الدكتور مصطفى مدبولي

مواد متعلقة

انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين "الأزهر والأوقاف والإفتاء" لشمال سيناء الجمعة المقبلة

ملفات على طاولة وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

أول تعليق لوزير الأوقاف بعد إعلان التشكيل الحكومى الجديد

وزير الأوقاف فى الحكومة الجديدة.. محطات فى حياة الدكتور أسامة الأزهرى

"الأوقاف" تعلن توزيع 9 آلاف عمامة و5 آلاف زي أزهري على الأئمة

من برجي "بتروناس التوأم" إلى برج القاهرة.. كيف عزز الأزهر علاقة مصر بماليزيا؟

شيخ الأزهر إلى ماليزيا فى جولة لجنوب شرق آسيا

"البحوث الإسلامية": افتتاح منفذ دائم لإصدارات الأزهر العلمية بالمنوفية

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

وزير التموين فى أول تصريح بعد حلف اليمين: الرئيس كلفنى بضبط الأسعار والأسواق

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تغيير السياسات وتحديد الأولويات

لواء.حمدى البطران

ملفات على مكاتب الوزراء

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة