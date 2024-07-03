المفتى يهنئ الحكومة الجديدة عقب أداء اليمين الدستورية

تقدَّم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجميع وزراء الحكومة الجديدة عقب أدائهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متمنيًا لهم جميعًا التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة وخدمة مصرنا الغالية في ظل القيادة السياسية الحكيمة.

وأعرب مفتي الجمهورية في بيانه، اليوم الأربعاء، عن صادق دعواته وتمنياته لدولة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة بالتوفيق والسداد، ما يحقق مصالح البلاد والعباد وتطلعات المواطنين واستكمال مسيرة البناء والتطوير والتنمية الشاملة وتنفيذ التكليفات الرئاسية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030 في ظل الجمهورية الجديدة.

كما قدَّم فضيلة المفتي كل الشكر لأعضاء الحكومة السابقين على الجهود الكبيرة التي بذلوها في فترات دقيقة مرت بها الدولة المصرية.