الأربعاء 03 يوليو 2024
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أحمد هنو عقب أداء اليمين الدستورية وزيرًا للثقافة: بناء الشخصية المصرية أولوية

الدكتور أحمد هنو
الدكتور أحمد هنو

قال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، إن بناء الإنسان المصري سيكون على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال العمل على تعزيز القيم والمبادئ الإيجابية لدى جميع أفراد المجتمع، ودعم دور الثقافة في تنمية مهارات الشخصية المصرية، وصقل قدراتها، ونشر الوعي والمعرفة، وتشجيع الإبداع والابتكار، ودعم الموهوبين.

بناء الشخصية المصرية أولوية

ولفت الدكتور أحمد هنو، في بيان، عقب أداء اليمين الدستورية وزيرًا للثقافة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف العمل على مشروعات تطوير البنية الثقافية، ودعم الصناعات الإبداعية، وحماية الهوية المصرية، وتوثيق التراث الثقافي، كما أوضح وزير الثقافة أنه سيكون صوت المثقفين المصريين لدى الحكومة، وسيعمل جاهدًا للحفاظ على الريادة الثقافية المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز ثقافي إقليمي ودُولي، وتحقيق التكامل والإنصاف الثقافي في مجتمعنا.

وعبّر وزير الثقافة عن خالص امتنانه للقيادة السياسية على ثقتها الغالية بتكليفه بمنصب وزير الثقافة، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري في مجالات الثقافة.

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عن الدكتور أحمد هنو وزير الثفافة في حكومة مصطفى مدبولي الجديدة

ولد الدكتور أحمد فؤاد هنو، في الثالث عشر من ديسمبر عام 1968، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة "قسم الحفر" عام 1992، وماجستير "أفلام الرسوم المتحركة التجريبية" من جامعة القاهرة عام 1997. وحصل على الدكتوراه في فلسفة الفن، تخصص "الاتصال المرئي وإبداع أفلام الرسوم المتحركة".

ويُعد الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، من مؤسسي "جامعة الجلالة الأهلية"، وشغل فيها عددًا من المناصب، منها: "نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب عام 2023، عميد كلية الفنون والتصميم عام 2021"، كما شغل منصب عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان عام 2019.

كما انتدب للعمل بعدد من الجامعات، منها: "الجامعة الألمانية بالقاهرة، جامعة النيل الدولية، كلية الفنون الجميلة بجامعتي المنيا والمنصورة".

وهو عضو عامل بنقابة الفنانين التشكيليين منذ عام 1992، وعضو بنقابة فناني التحريك، وجمعية محبي الفنون الجميلة.

حصل هنو على العديد من الجوائز والتكريمات، أبرزها: جائزة أفضل تصميم لفيلم رسوم متحركة بالملتقى العربي للرسوم المتحركة عام 2014، جائزة أفضل مخرج بمهرجان القاهرة الدولي لأفلام التحريك عام 2020.

كما حصل على: جائزة التميز بملتقى الأقصر للفنون الإفريقية عام 2020، تكريم جامعة حلوان للتميز العام 2021.

تولى الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، رئاسة ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، عام 2022.

واختير لعضوية عدد من اللجان، منها: لجنة فحص الإنتاج لنيل جوائز الدولة التشجيعية في الفنون والآداب- بالمجلس الأعلى للثقافة عام 2021، اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولي للتصوير عامي 2020 و2021، اللجنة العلمية لإعداد سيناريوهات العرض المتحفي بوزارة الآثار، لجنة توصيف البرامج والمقررات التعليمية والدراسية للجامعات التكنولوجية عام 2018، لجنة تنسيق الميادين والأماكن العامة، التابعة للجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اللجنة العلمية والتقييم للأبحاث العلمية والفنية المقدمة للهيئة الألمانية للتبادل العلمي.

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