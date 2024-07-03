الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر.. بالتفصيل

الذهب
الذهب

يحرص الكثير من الشباب مع قرب موعد زواجهم على معرفة سعر الذهب عيار ٢١ اليوم في مصر عبر جوجل، حيث ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، في منتصف تعاملاته اليومية في السوق المحلية بقيمة 10 جنيهات للجرام، وذلك بعدما كان مستقرًا ب مدار الأيام الماضية.

سعر الذهب عيار ٢١ اليوم في مصر

وخلال السطور التالية تستعرض "الدستور" سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-7-2، وأسعار الجنيه الذهب.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

شهد سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء الموافق 3 من يوليو 2024 وجود استقرارًا في أسواق الصاغة، وذلك وفقًا لما أوضحته الشعبة العامة لمعدن الذهب والمجوهرات ليسجل مبلغ "3628" جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء

شهد سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 3 من يوليو 2024 استقرارًا في داخل أسواق الصاغة المحلية، ليسجل مبلغ "3175" جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء الموافق 3 من يوليو 2024 وجود استقرارًا بداخل أسواق الصاغة المحلية ليسجل قيمة “2721” جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 نحو “25400” جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

على المستوى العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 استقرارا في التعاملات الفورية بنحو ليسجل مبلغ 2338 دولارا.

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تراجع أسعار الذهب 5 جنيهات فى الأسواق المحلية

سعر الذهب btc

  • وصل سعر سبيكة الذهب من btc وزن نصف جرام بقيمة 2،325 جنيه.
  • بلغ سعر سبيكة الذهب من btc وزن 1 جرام بمبلغ 4،165 جنيه.
  • وصلت  أسعار سبيكة الذهب من btc وزن 2.5 جرام بقيمة حوالي 10،371 جنيه.
  • وصل سعر سبيكة الذهب من btc وزن 5 جرام تكون بقيمة 20،205 جنيه.
  • بلغن أسعار سبيكة الذهب من btc وزن 10 جرام بمبلغ 40،395 جنيه.

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سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في الأسواق المصرية والعالمية

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