هلالي: القضاء على البيروقراطية والروتين تحدي أمام الحكومة الجديدة

قالت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن حلف اليمين للحكومة الجديدة الذي يأتي مع الإعلان عن حركة محافظين في نفس التوقيت، يحمل رسالة طمأنة للملايين ويشير إلى انفراجة حقيقية في الملف الاقتصادي، خاصة أنه بمراجعة التشكيل الجديد سنجد اهتمام كبير بالوزارات الخدمية والاقتصادية، مما يعنى أننا أمام مرحلة جديدة من التغيير في بعض السياسات التي كانت متبعة وأسهمت في زيادة الأعباء على المواطن.

وأضاف "هلالي"، أن أهم تحدى أمام الحكومة الجديدة هو القضاء على البيروقراطية والروتين الذى يسيطر على الفكر الوظيفي، وهو مايتنافى مع أهداف الجمهورية الجديدة التى تقوم على الانجاز والسباق مع الزمن من أجل تحقيق التنمية، فلابد أن تعتمد الحكومة الجديدة على سياسات خارج الصندوق وأفكار مبتكرة قادرة على العبور من الأزمة الاقتصادية وتخفيف المعاناة على الأسر المصرية.

حركة المحافظين

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن حركة المحافظين أيضا جاءت كبيرة وموسعة في توقيت سليم للغاية، لتعيد بعض المحافظات الهامة إلى دائرة الاهتمام، من خلال التركيز على تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية لاسيما في المحافظات النائية والقرى التي عانت من التهميش، لافتة الى أن حركة المحافظين تكون الحركة الخامسة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014.

دور المرأة في المناصب القيادية

وأوضحت "هلالي"، أن حركة المحافظين على مدار السنوات الماضية، استعادت دور المرأة في المناصب القيادية فقد تم الاعتماد عليها في تولى منصب المحافظ ونائب المحافظ أيضا، مما يعنى أن مفهوم التمكين للمرأة ليس مجرد شعارات رنانة بل أفعال تُترجم على أرض الواقع، مؤكدة أن التشكيل الوزاري وحركة المحافظين جاءت بمثابة نقطة فارقة في وقت حاسم لكل المصريين، وسط تحديات على الصعيد الداخلي والخارجي.