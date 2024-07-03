الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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النائب عمرو فهمى يطالب الحكومة الجديدة برفع مستوى الخدمات واتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشاكل المواطنين

النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي

هنأ النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، الوزراء الذين حازوا على ثقة القيادة السياسية في التشكيل الوزاري الجديد، مؤكدًا أن المهمة ثقيلة وصعبة ومليئة بالتحديات والأزمات، الأمر الذي دفع نحو الثقة بهم لاتخاذ منهج جديد قادر على العبور بالدولة من هذه الأزمات، والسير في درب التنمية والبناء الذي تسعى نحوه الدولة من أجل غد مشرق ومستقبل أفضل في الجمهورية الجديدة.

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وأكد فهمي على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على ترتيب أولوياتها لرفع مستوى الخدمات في كل القطاعات والملفات المختلفة، والتي ينتظر المصريون علاجها وتطويرها وعلى رأسها ملفات الصحة والتعليم والملف الاقتصادي والطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الناتج والدخل القومي، والعمل على توفير فرص عمل غير تقليدية للشباب، ومواجهة التحديات الخارجية التي تمس أمن البلاد واستقرارها، واتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلات المواطن البسيط، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة للجميع.

تؤرق المجتمع في الآونة الأخيرة

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة وضع مخرجات الحوار الوطني في الاعتبار، كونها تمس كل مشكلات المجتمع على مختلف الأصعدة إلى حد ما، وتضع حلولًا مناسبة ومرضية لمختلف الملفات التي كانت تؤرق المجتمع في الآونة الأخيرة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

حزب مستقبل وطن

ولفت عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن إلى أن المحافظين الجدد مطالبون بالتلاحم مع الشارع والاقتراب من الجماهير بشكل أكبر، والبحث عن حلول غير عادية وغير تقليدية بعيدة عن الروتين لدعم مسار التنمية والبناء، الذي تسعى إليه الدولة في إطار الجمهورية الجديدة، موجهًا الشكر للوزراء والمحافظين وكل المسئولين السابقين على ما قدموه من جهود كبيرة في سبيل الوطن، متمنيًا أن يكون الوزراء والمحافظون الجدد على قدر الثقة وأن يوفقهم الله في خدمة الوطن والمواطنين.

عضو مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن الوزاري الجديد الجمهورية الجديدة الحكومة الجديدة

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