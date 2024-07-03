المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى منصة جمّعت كل المصريين من مختلف التوجهات والتخصصات

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك مجموعة من التحديات التي تواجهنا وسنتغلب عليها عن طريق التوافق والتفاهم والمناقشة عبر "الحوار الوطني".

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال لقاء خاص لفضائية "إكسترا نيوز"، عقب أداء حلف اليمين اليوم الأربعاء أمام الرئيس السيسي، أن الحوار الوطني منصة جمّعت كل المصريين من مختلف التوجهات والتخصصات بمحاور سياسية واقتصادية ومجتمعية.

وتابع، أن التواصل السياسي يشير إلى استمرار الحوار الوطني، والحكومة ستساعد في مخرجاته التشريعية والتنفيذية، وسيكون هناك نوع من أنواع الحراك والتواصل السياسي في الدولة، مؤكدا أن دورنا هو التواصل مع جميع الكتل السياسية الفاعلة في المجتمع.