وزير الإسكان: "تطوير العشوائيات" أولوية.. وتعظيم المشروعات أهم ملفاتنا

وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتكليفه وزيرا للإسكان، سائلا الله التوفيق والسداد.

وقال خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، إن الإسكان أحد أهم الوزارات الموجودة ولدينا مجموعة من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها مشروعات الإسكان، خاصة "الإسكان الاجتماعي"، و"سكن كل المصريين"، وتطوير العشوائيات، ومشروع "حياة كريمة" الذي سيأخذ مجهودا كبيرا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "الأصول واستثمار المشروعات التي تم تنفيذها سيكون الشغل الشاغل خلال الفترة المقبلة، لتعظيم الاستفادة منها، ونشرك معنا القطاع الخاص والمستثمرين، وتركيزنا كله منصب على هذا الملف بشكل كبير".

وتابع: "مدن الجيل الرابع من ضمن الملفات المهمة التي ستعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة".