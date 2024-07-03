الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية تطالب الحكومة الجديدة بإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء والاهتمام بالتعليم والصحة والصناعة

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى

رحبت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يكون دمج الوزارات فى تشكيل الحكومة الجديدة تحت عناية الوزراء الجدد.

وطالبت متى فى بيان صحفى لها الحكومة الجديدة بضرورة الإهتمام بالصناعات خلال الفترة القادمة وإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء والتى تؤرق الشعب المصرى خلال الفترة الحالية.

انجازات مرتقبة

وأشارت إلى أن إسناد وزارة الصناعة والنقل للفريق كامل الوزير لكى يكون صاحب قرار ويستطيع تحقيق إنجازات فى ملف الصناعة، مؤكدة أن اختيار السفير بدر العاطى لمنصب وزارة الخارجية والهجرة أمر إيجابى وفى محله، حيث إنه كان سفير مصر فى ألمانيا وجاد جدا فى عمله.

ملفات ذات أولوية

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة دعم وزارة التربية والتعليم للمعلم والمدارس والطلبة بشكل مختلف، مطالبة وزير الصحة بضرورة إنهاء أزمة نقص الأدوية وتأخر العمليات نتيجة الأزمة  التى تمر بها البلاد.

النائبة إيفلين متى إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء والصحة الصناعة الحكومة الجديدة أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة

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