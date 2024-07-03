شروط القبول بمدارس التمريض فى البحر الأحمر لعام 2024

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر عن فتح باب القبول للمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2024/2025 بمحافظة البحر الأحمر، حيث يتم التقديم إلكترونيًا حتى 17 /7 /2024، لافتةً إلى أنه لن تقبل أي طلبات باليد ولا تقبل أي طلبات بعد الموعد المحدد.

شروط القبول بمدارس الثانوية الفنية للتمريض

1- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها (مع إحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم) في ذات عام التقدم (2023- 2024) مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

2- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

3- ألا يكون الطالب/ة متزوجـ/ة ولا يتم الزواج خلال فترة سنوات الدراسة.

4- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة البحر الأحمر وحاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي (الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي) من نفس المدينة المتقدم للتنسيق بها على أن يتم التنسيق والقبول لكل مدينة على حدة حرصا على مبدأ التوطين ولا يقبل طلبة من خارج المحافظة.

5- في حال حصول الطالب على شهادة إتمام التعليم الأساسي فقط (الصف الثالث الإعدادي فقط أو الثاني والثالث الإعدادي فقط) من نفس المدينة أو في حالة وفاة الأب أو انفصال الزوجين عليه إحضار ما يفيد من المستندات الآتية:

- بطاقة الرقم القومي لولى الأمر (الوالد/ الوالدة) أو من له الولاية التعليمية من نفس المدينة بتاريخ إصدار سابق ثلاث سنوات على الأقل أو شهادة ميلاد الطالب/ الطالبة.

- إثبات محل الإقامة للسكن من مدينة الحصول على الشهادة الإعدادية مع إيصالات للمرافق العامة (كهرباء – غاز – مياه).

6- عدم الإخلال بكثافة الفصل المقررة وأن يكون فصلا واحدا فقط بالمدرسة وألا تزيد الأعداد المقبولة بالفصل الواحد على (25-30) طالبًا.

7- الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول بعد انتهاء أعمال التنسيق أولًا، ثم يشترط اجتياز الاختبارات الآتية (وللطالب الحق في دخول هذه الاختبارات مرة واحدة فقط):

• اختبار الإملاء في اللغة العربية واختبار القدرات ويشمل امتحانًا تحريريًا وشفهيًا (اختبار لغة إنجليزية – القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي) على ألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة كل امتحان، ثم اجتياز كشف الهيئة (الاختبار النفسي بواسطة أخصائي نفسي – قوة الملاحظة – اللباقة في الحديث – سرعة الاستجابة ورد الفعل – مهارات التواصل – المعلومات العامة – الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر على عمله – المظهر العام – سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن).

• ويتم تطبيق الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة (كشف نظر – كشف باطني – اختبار مخدرات – كشف لياقة طبية للوظيفة) على أن يتم توقيع الكشف الطبي للطلبة المقبولين فقط وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة ويحق للجنة التقديمات إضافة ما تراه مناسبا من فحوصات واختبارات.

8- لا يعتبر الطالب/ الطالبة مقبولا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة النهائية وفي هذه الحالة يكلف بتقديم الأوراق الاصلية خلال موعد نهائي تحدده مديرية الشئون الصحية ولا يعتبر الطالب مقبولا إلا بعد مطابقة صور المستندات بالأصل وفي حالة تبين عدم صحة الشهادات والإمضاءات والأختام الموجودة عليها يتم استبعاد الطالب أو الطالبة نهائيا من المدرسة المقيد بها.

9- لا توجد استثناءات في القبول بالمدارس الثانوية للتمريض على مستوي الجمهورية.

10- الحد الأدنى للقبول بمدراس التمريض بالبحر الأحمر (رأس غارب 220 - الغردقة 260 - سفاجا 250 - القصير 240 - مرسى علم 230 - الشلاتين 210).

وأكدت المديرية في بيان لها أنه لا يُعتبر هذا الحد الأدنى للقبول وسيتم اختيار الطلبة حسب الأعلى مجموعًا من المتقدمين لكل مدرسة وحسب الأعداد المطلوبة لكل مدرسة وسيتم تحديد الحد الأدنى للقبول بعد انتهاء أعمال التنسيق.

ونوَّهت المديرية عن التعهدات المطلوب التوقيع عليها من الطالب وولي أمره وهي:

1- تعهد بعدم الزواج خلال فترة الدراسة.

2- تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولى الأمر.

3- التعهد في حال اكتشاف التزوير في أوراق الطالب/ الطالبة خلال سنوات الدراسة يتم فصله نهائيًا.

4- تعهد بعدم طلب النقل لمدرسة أو محافظة أخري طوال فترة الدراسة.

5- إقرار بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان.