الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعرف الإجازات الرسمية في مصر 2024 والمتبقى منها

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية في مصر 2024

يهتم المواطنون بمعرفة الاجازات الرسمية في مصر 2024، وماتبقى منها خلال هذا العام حيث تمنح الحكومة الاجازات الرسمية مدفوعة الأجر في القطاعي الحكومي، والخاص للاحتفال بها وقضاء اوقات سعيدة برفة الأهل والأصدقاء.

الاجازات الرسمية في مصر 2024 

وحسب الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية فتضمنت 2024 على الاجازات الرسمية في مصر التالية:

الأحد، 7 يناير

اجازة عيد الميلاد المجيد
الخميس، 25 يناير 2024

اجازة  ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
الثلاثاء، 9 أبريل - الأحد، 14 أبريل 2024

اجازة عيد الفطر المبارك
الخميس، 25 أبريل 2024

اجازة عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)
الأحد، 5 مايو2024

اجازة عيد العمال
الإثنين، 6 مايو 2024

اجازة عيد شم النسيم
السبت، 15 يونيو - الخميس، 20 يونيو 2024

اجازة عيد الأضحى المبارك
الأحد، 30 يونيو 2024

اجازة ثورة ٣٠ يونيو
الإثنين، 8 يوليو 2024

اجازة رأس السنة الهجرية
الثلاثاء، 23 يوليو 2024 

اجازة عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢
الإثنين، 16 سبتمبر 2024

اجازة المولد النبوي الشريف

الأحد، 6 أكتوبر 2024

عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

الاجازة الرسمية القادمة في مصر 2024

يتبقى 7 أيام على الاجازة الرسمية القادمة في مصر وهي إجازة رأس السنة الهجرية لعام 2024، حيث يصادف يوم الاثنين، 8 يوليو 2024، وسيتم الإعلان الرسمي عن الإجازة بعد استطلاع رؤية دار الإفتاء، ومن المتوقع أن يقوم مجلس الوزراء بترحيل إجازة رأس السنة الهجرية كالمعتاد، حيث يمكن أن يعلن عن ترحيلها لنهاية الأسبوع أو تقديمها ليوم الأحد، وذلك بحسب القرار الذي سيتم اتخاذه في الوقت المناسب.

الاجازات الرسمية المتبقية في مصر 2024

  • موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024: يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024
  • موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2024: يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024
  • موعد المولد النبوي الشريف 2024: يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024
  • موعد إجازة 6 أكتوبر 2024: يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024

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