اعرف الإجازات الرسمية في مصر 2024 والمتبقى منها
يهتم المواطنون بمعرفة الاجازات الرسمية في مصر 2024، وماتبقى منها خلال هذا العام حيث تمنح الحكومة الاجازات الرسمية مدفوعة الأجر في القطاعي الحكومي، والخاص للاحتفال بها وقضاء اوقات سعيدة برفة الأهل والأصدقاء.
الاجازات الرسمية في مصر 2024
وحسب الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية فتضمنت 2024 على الاجازات الرسمية في مصر التالية:
الأحد، 7 يناير
اجازة عيد الميلاد المجيد
الخميس، 25 يناير 2024
اجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
الثلاثاء، 9 أبريل - الأحد، 14 أبريل 2024
اجازة عيد الفطر المبارك
الخميس، 25 أبريل 2024
اجازة عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)
الأحد، 5 مايو2024
اجازة عيد العمال
الإثنين، 6 مايو 2024
اجازة عيد شم النسيم
السبت، 15 يونيو - الخميس، 20 يونيو 2024
اجازة عيد الأضحى المبارك
الأحد، 30 يونيو 2024
اجازة ثورة ٣٠ يونيو
الإثنين، 8 يوليو 2024
اجازة رأس السنة الهجرية
الثلاثاء، 23 يوليو 2024
اجازة عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢
الإثنين، 16 سبتمبر 2024
اجازة المولد النبوي الشريف
الأحد، 6 أكتوبر 2024
عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)
الاجازة الرسمية القادمة في مصر 2024
يتبقى 7 أيام على الاجازة الرسمية القادمة في مصر وهي إجازة رأس السنة الهجرية لعام 2024، حيث يصادف يوم الاثنين، 8 يوليو 2024، وسيتم الإعلان الرسمي عن الإجازة بعد استطلاع رؤية دار الإفتاء، ومن المتوقع أن يقوم مجلس الوزراء بترحيل إجازة رأس السنة الهجرية كالمعتاد، حيث يمكن أن يعلن عن ترحيلها لنهاية الأسبوع أو تقديمها ليوم الأحد، وذلك بحسب القرار الذي سيتم اتخاذه في الوقت المناسب.
الاجازات الرسمية المتبقية في مصر 2024
- موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024: يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024
- موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2024: يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024
- موعد المولد النبوي الشريف 2024: يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024
- موعد إجازة 6 أكتوبر 2024: يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024
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