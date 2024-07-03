الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد حلف اليمين.. أبرز الملفات على طاولة الطيار سامح الحفنى وزير الطيران

الطيار سامح الحفني
الطيار سامح الحفني وزير الطيران

تنتظر الطيار سامح الحفني وزير الطيران الجديد، عدة تحديات واختبارات حقيقية ليثبت بها قدراته وخبراته الطويلة في مجال الطيران المدني، مطالب منذ وصوله مقر وزارة الطيران بالعاصمة الإدارية الجديدة البت في تلك الملفات بشكل عاجل. 
 

"رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

txt

حاصل على 3 أوسمة من هو الطيار منتصر مناع نائبا وزير الطيران المدني

 

 أبرز الملفات التي تنتظر وزير الطيران المدني الجديد

  • سرعة الانتهاء وتسليم أول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب الدولي.
  • الانتهاء من تطوير كل من مطارات الغردقة وسانت كاترين وشمال سيناء "طابا" وسرعة تنفيذ مخطط إنشاء أول صالة صديقة للبيئة بمطار القاهرة الدولي ورفع كفاءة المطارات وتحويلها لمطارات ذكية صديقة للبيئة وزيادة طاقتها الاستيعابية.
  • زيادة نشاط الطيران منخفض التكاليف من خلال شركة إير كايرو خاصة للطيران الدخلي.
  • تفعيل خدمة التاكسي الطائر لسهولة الانتقالات بين المطارات الداخلية بأسعار مناسبة لتنشيط السياحة الداخلية لمختلف المدن السياحية خاصة المدن الجديدة.
  • ملف خفض الانبعاثات الكربونية للطيران، حيث يعد أحد أهم الملفات على مستوى العالم للوصول إلي صافي صفر انبعاثات لمواجهة التغيرات المناخية.
  • تحديث أسطول النقل الجوى لمصر للطيران والتوسع فى شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة.
  • إعادة التواصل المباشر والتنسيق مع وزارة السياحة والدول المصدرة للسياحة لمصر التي أوقفت خطوط طيرانها وإعادة النظر في خطة دعم الطيران العارض.
  • ملف القارة الإفريقية من خلال التوسع فى شبكة الخطوط الجوية.
  • إنشاء لجنة خاصة للتسويق الدولي بالتعاون مع وزارة السياحة لتحديد المقاصد السياحية والترويج لها.

 أبرز المعلومات عن الطيار سامح الحفني

عين الطيار سامح الحفني في أوائل شهر مارس عام 2014، منصب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران،
ونجحت الشركة القابضة لمصر للطيران خلال فترة رئاسته في تقليص حجم الخسائر خلال العام المالي 2014/ 2015، إلى نحو 560 مليون جنيه، مقارنة بـ2.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/ 2014.

كما استطاعت مصر للطيران في عهده تحقيق فائض أرباح خلال شهر يوليو الماضي يقدر بـ247 مليون جنيه، مقارنة بـ22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

نجح أيضا في تخصيص مكان خاص لتاريخ الشركة الوطنية مصر للطيران افتتح خلال فترة إدارته متحف "مصر للطيران"، ليضم عددا من أهم الصور الخاصة لتاريخ الشركة الوطنية مصر للطيران، وكذلك أبرز الشخصيات المهمة في تاريخ قطاع الطيران المدني ومصر للطيران، إضافة إلى المشاهير والقادة، والزعماء الذين فضلوا السفر على متن طائرات مصر للطيران.

وزارة الطيران بالعاصمة الطيار سامح الحفنى وزير الطيران المدني وزارة السياحة الخطوط الجوية

مواد متعلقة

من هى يمنى البحار نائبة وزير السياحة الجديد؟

شريف فتحي.. رجل "محمل بخبرات الطيران" وزيرا للسياحة والآثار

حاصل على 3 أوسمة من هو الطيار منتصر مناع نائبا وزير الطيران المدني

الأرصاد تتوقع طقسًا شديد الحرارة اليوم.. ورياحًا متقطعة

"رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

الأرصاد: طقس الأربعاء شديد الحرارة نهارًا رطب ليلًا والعظمى بالقاهرة 37

"باب رزق".. مهرجان العلمين 2024 يفتح طاقات عمل للشباب في مجالات مختلف

وزير الطيران: نتائج ختام الموازنة أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

وزير التموين فى أول تصريح بعد حلف اليمين: الرئيس كلفنى بضبط الأسعار والأسواق

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تغيير السياسات وتحديد الأولويات

لواء.حمدى البطران

ملفات على مكاتب الوزراء

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة