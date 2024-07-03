بعد حلف اليمين.. أبرز الملفات على طاولة الطيار سامح الحفنى وزير الطيران

تنتظر الطيار سامح الحفني وزير الطيران الجديد، عدة تحديات واختبارات حقيقية ليثبت بها قدراته وخبراته الطويلة في مجال الطيران المدني، مطالب منذ وصوله مقر وزارة الطيران بالعاصمة الإدارية الجديدة البت في تلك الملفات بشكل عاجل.



أبرز الملفات التي تنتظر وزير الطيران المدني الجديد

سرعة الانتهاء وتسليم أول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب الدولي.

الانتهاء من تطوير كل من مطارات الغردقة وسانت كاترين وشمال سيناء "طابا" وسرعة تنفيذ مخطط إنشاء أول صالة صديقة للبيئة بمطار القاهرة الدولي ورفع كفاءة المطارات وتحويلها لمطارات ذكية صديقة للبيئة وزيادة طاقتها الاستيعابية.

زيادة نشاط الطيران منخفض التكاليف من خلال شركة إير كايرو خاصة للطيران الدخلي.

تفعيل خدمة التاكسي الطائر لسهولة الانتقالات بين المطارات الداخلية بأسعار مناسبة لتنشيط السياحة الداخلية لمختلف المدن السياحية خاصة المدن الجديدة.

ملف خفض الانبعاثات الكربونية للطيران، حيث يعد أحد أهم الملفات على مستوى العالم للوصول إلي صافي صفر انبعاثات لمواجهة التغيرات المناخية.

تحديث أسطول النقل الجوى لمصر للطيران والتوسع فى شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة.

إعادة التواصل المباشر والتنسيق مع وزارة السياحة والدول المصدرة للسياحة لمصر التي أوقفت خطوط طيرانها وإعادة النظر في خطة دعم الطيران العارض.

ملف القارة الإفريقية من خلال التوسع فى شبكة الخطوط الجوية.

إنشاء لجنة خاصة للتسويق الدولي بالتعاون مع وزارة السياحة لتحديد المقاصد السياحية والترويج لها.

أبرز المعلومات عن الطيار سامح الحفني

عين الطيار سامح الحفني في أوائل شهر مارس عام 2014، منصب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران،

ونجحت الشركة القابضة لمصر للطيران خلال فترة رئاسته في تقليص حجم الخسائر خلال العام المالي 2014/ 2015، إلى نحو 560 مليون جنيه، مقارنة بـ2.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/ 2014.

كما استطاعت مصر للطيران في عهده تحقيق فائض أرباح خلال شهر يوليو الماضي يقدر بـ247 مليون جنيه، مقارنة بـ22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

نجح أيضا في تخصيص مكان خاص لتاريخ الشركة الوطنية مصر للطيران افتتح خلال فترة إدارته متحف "مصر للطيران"، ليضم عددا من أهم الصور الخاصة لتاريخ الشركة الوطنية مصر للطيران، وكذلك أبرز الشخصيات المهمة في تاريخ قطاع الطيران المدني ومصر للطيران، إضافة إلى المشاهير والقادة، والزعماء الذين فضلوا السفر على متن طائرات مصر للطيران.