سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في الأسواق المصرية والعالمية

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي حيث يرغب المستثمرين أو الراغبين في الاستثمار في المعدن النفيس في معرفة تحديثات البورصة العالمية والأسواق المحلية صعودا أو هبوطا.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

يشهد سعر الذهب اليوم للبيع والشراء تراجعا طفيفا في الأسواق المحلية بفعل التراجع في البورصة العالمية عقب تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي وصدور بيانات الوظائف الأمريكية والذي أكد ارتفاع عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة الأمريكية وأكد رئيس الفيدرالي على انخفاض التضخم حيث جاءت أسعار الذهب بدون مصنعية كما يلي:-

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24

البيع 3622.75 جنيه.

الشراء 3611.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.



سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة

البيع 3321 جنيه.

الشراء 3310.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.



سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة

البيع 3170 جنيه.

الشراء 3160 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة

البيع 2717.25 جنيه.

الشراء 2708.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.



سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة

البيع 2113.25 جنيه.

الشراء 2106.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

سجل سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 25360 جنيه.

الشراء 25280 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.



سجل سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية

البيع 2349$.

الشراء 2348$.

بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

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