الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في الأسواق المصرية والعالمية

الذهب
الذهب

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي حيث يرغب المستثمرين أو الراغبين في الاستثمار في المعدن النفيس في معرفة تحديثات البورصة العالمية والأسواق المحلية صعودا أو هبوطا.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

يشهد سعر الذهب اليوم للبيع والشراء تراجعا طفيفا في الأسواق المحلية بفعل التراجع في البورصة العالمية عقب  تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي وصدور بيانات الوظائف الأمريكية والذي أكد ارتفاع عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة الأمريكية وأكد رئيس الفيدرالي على انخفاض التضخم حيث جاءت أسعار الذهب بدون مصنعية كما يلي:-

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24

البيع 3622.75 جنيه.
الشراء 3611.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

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قائمة أسعار الفراخ البيضاء والبيض والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

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مواطنة شرقاوية للمحافظ الجديد: نظرة لارتفاع أسعار الإيجار الجديد للشقق السكنية


سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة 

البيع 3321 جنيه.
الشراء 3310.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.


سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة 

البيع 3170 جنيه.
الشراء 3160 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة 

البيع 2717.25 جنيه.
الشراء 2708.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.


سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة 

البيع 2113.25 جنيه.
الشراء 2106.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

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تحديث يومي.. سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

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سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سجل سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية 

البيع 25360 جنيه.
الشراء 25280 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.


سجل سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية 

البيع 2349$.
الشراء 2348$.
بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

 

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تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والأجنبية 

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