الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب حماة الوطن يهنئ الحكومة الجديدة.. ويؤكد: تضم كوادر ذات كفاءة عالية

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

توجه حزب حماة الوطن بالتهنئة للحكومة الجديدة التي حازت ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أداء الوزراء والمحافظين اليمين الدستورية.

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أمين تنظيم "حماة الوطن": على الحكومة الجديدة الاستماع لصوت المواطن

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"الملاح" يطالب الحكومة الجديدة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

تضم كوادر ذات كفاءة عالية

إن الحزب على ثقة تامة في اختيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الوزراء والمحافظين، لا سيما أن التشكيل يضم كوادر ذات كفاءة عالية، ولديها القدرة على تحقيق تطلعات الشعب المصري.

أمامهم تحديات كبيرة

وقال الحزب في بيان له إن الحكومة الجديدة والمحافظين أمامهم تحديات كبيرة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وكذلك الأوضاع العالمية، الأمر الذي يحتم ضرورة التركيز على وضع حلول جذرية لكل المشكلات وفي مقدمتها الملف الاقتصادي الذي يمثل ركيزة مهمة في هذه المرحلة.

حزب حماة الوطن للحكومة الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزراء والمحافظين

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