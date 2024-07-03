حزب حماة الوطن يهنئ الحكومة الجديدة.. ويؤكد: تضم كوادر ذات كفاءة عالية

توجه حزب حماة الوطن بالتهنئة للحكومة الجديدة التي حازت ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أداء الوزراء والمحافظين اليمين الدستورية.

تضم كوادر ذات كفاءة عالية

إن الحزب على ثقة تامة في اختيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الوزراء والمحافظين، لا سيما أن التشكيل يضم كوادر ذات كفاءة عالية، ولديها القدرة على تحقيق تطلعات الشعب المصري.

أمامهم تحديات كبيرة

وقال الحزب في بيان له إن الحكومة الجديدة والمحافظين أمامهم تحديات كبيرة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وكذلك الأوضاع العالمية، الأمر الذي يحتم ضرورة التركيز على وضع حلول جذرية لكل المشكلات وفي مقدمتها الملف الاقتصادي الذي يمثل ركيزة مهمة في هذه المرحلة.